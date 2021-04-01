Замотанное скотчем тело бизнесмена нашли на парковке дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 апреля. Замотанное скотчем тело предпринимателя обнаружили на парковке дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают СМИ.

«В паркинге дома на улице адмирала Черокова обнаружено тело, замотанное скотчем», — цитирует источник в правоохранительных органах ТАСС.

По его словам, тело обнаружили в четверг утром. Было установлено, что несколько мужчин в среду вечером избили и связали сожительницу предпринимателя, проникли в их квартиру, откуда похитили часы, смартфон и полмиллиона рублей. Женщину злоумышленники предупредили, чтобы она не сообщала о произошедшем.

Обстоятельства происшествия выясняются, ведется розыск злоумышленников. Агентство уточнило, что пока не располагает официальным подтверждением информации.

В конце марта стало известно о задержании в Петербурге врача высшей категории, кандидата медицинских наук. По данным СК, в 2010 году мужчина после ссоры убил жену, расчленил тело и выбросил останки в мусорные контейнеры. Позже Земченков обратился в полицию и сказал, что супруга якобы пропала без вести.