Назван простой способ улучшить качество волос в домашних условиях

Лондон, 1 апреля. Управляющий лондонского салона красоты SALON64 Рики Уолтерс назвал простой способ в домашних условиях улучшить качество волос, сообщает газета Mirror.

По словам специалиста, чаще всего секущиеся концы появляются на волосах из-за теплового воздействия парикмахерских инструментов. Проблему лучше предотвратить, чем вылечить, подчеркнул Уолтерс.

«Чем больше мы нагреваем волосы, тем заметнее становятся все их повреждения. Самый простой и эффективный вариант воскресить секущиеся кончики — избавить их от плойки и выпрямителя», — отметил стилист.

По мнению Уолтерса, защитить волосы можно, отказавшись от сушки феном. Если сделать это невозможно, необходимо использовать низкую или среднюю скорости обдува.

Стилист уточнил, что особенно секущиеся кончики видны на прямых волосах. Обладателей кудрей Уолтерс призвал перестать мучить их нагревающими инструментами и дать волосам сохнуть естественным образом.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала ФАН, как из-за продуктов кожа может стать нездорового оттенка и как это исправить. Диетолог подчеркнула, что красота кожи и волос в целом зависит от того, что мы едим. Если человек питается продуктами, на которые организм реагирует плохо, их нужно исключать из рациона.

Она советует проверить, нет ли в вашем питании избытка сахаров или легкоусвояемых углеводов, поскольку именно они повышают уровень инсулина и заставляют вырабатывать его в большом количестве. Инсулин тормозит выработку эстрогена, а тестостерон оказывается на высоком уровне, что приводит к дисфункции гормональной сферы, и именно это может проявляться на лице как акне, подчеркнула Королева.