Москва, 1 апреля. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина о размещении на юге страны военных США, отметив, что тот «смешон в своих заявлениях».

Климкин призвал разместить на юге Украины американских военных, так как, по его мнению, этому региону угрожает опасность. Дипломат добавил, что это может послужить гарантией безопасности до вступления страны в НАТО.

Российский депутат предположил, что в военном ведомстве США «слегка ошалели» от инициатив Климкина

«Не удивлюсь, если американские солдаты уже в шутку повесили портрет Климкина в казарме вместо Байдена, мол, вот новый главнокомандующий. Так что смешон экс-министр в своих заявлениях, а вот в желаниях не скромен», — цитирует Бальбека РИА Новости.

Парламентарий добавил, что украинский дипломат «вошел во вкус стратегических игр» и хочет на свое усмотрение перемещать американские дивизии, причем без согласования с Пентагоном.

Ранее депутат Государственной думы РФ от республики Дмитрий Белик заявил, что попытки Украины вернуть контроль над Крымом напрасны. По мнению парламентария, экс-министр делает громкие заявления, чтобы восстановить потерянное место в политике.