Психолог рассказал о пользе смеха для здоровья

Москва, 1 апреля. Специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала о важности смеха, и как юмор помогает людям в жизни.

Игонина назвала смех хорошей защитной реакцией при перенапряжении и умственных нагрузках. Об этом она рассказала «Москве 24».

«Когда человека переполняют положительные или отрицательные эмоции, от их излишков важно срочно избавиться — так сказать, дать организму разрядку», — отметила психолог.

Она подчеркнула, что самый радостный, заразительный и искренний смех у детей, так как они не переживают из-за осуждения других. Смех у взрослого свидетельствует о его открытости и готовности быть душой компании. Умение смеяться с другими людьми говорит о безопасных и доверительных отношениях. Более того, смех позволяет насытить легкие воздухом, нормализовать артериальное давление и укрепить иммунитет.

1 апреля во многих странах отмечают День смеха, или День дураков (April Fools» Day). Веселый праздник не внесен в официальные календари важных дат, но его по праву можно считать международным, ведь подшучивать над друзьями и по-доброму разыгрывать близких любят на всей планете.

Традиции проведения шуточного дня при этом разнятся от одной страны к другой. Как в разных уголках Земли проводят этот необычный день — в материале ФАН.