Политолог Ветренко прокомментировала усиление гендерного разрыва из-за пандемии

Всемирный экономический форум (ВЭФ) представил доклад о гендерном неравенстве. Итоги неутешительные: из-за мировой пандемии на сокращение разрыва уйдет почти 136 лет.

Ранее для достижения глобального гендерного паритета было бы достаточно столетия, но ударивший по большинству индустрий COVID-19 практически свел на нет имеющийся прогресс. Корреспондент ФАН связался с политологом Инной Ветренко и узнал ее мнение о сложившейся ситуации.

«Пандемия в отношении женщин создала больше рисков, как экономических, так и социальных. Пострадал мелкий и средний бизнес, сфера услуг, где в большей степени заняты женщины. Это ударило по их доходу, социальному статусу и даже мироощущению», — отмечает эксперт.

Судя по докладу ВЭФ, от ковида действительно сильно пострадали те экономические секторы, где в основном работают женщины. Однако второй момент напрямую связан с социальными проблемами семей в карантин — детей на дистанционном обучении, потерявших работу мужей — которые также легли на плечи женщин. Как следствие, многие социально-психологические риски и удары они приняли на себя.

«Несмотря на предпринятые меры, поддерживающие именно женщин, ситуация не изменилась. Социальные выплаты, которые мы получали, слишком малы и не выравнивают сложившегося положения. Поэтому обстановка действительно гендерно обострилась», — рассуждает Инна Ветренко.

Одним из неутешительных итогов происходящего может стать серьезный отток женщин от участия в политике, что прогнозируют многие специалисты. В том момент, когда мы стали усиливать представительство женщин в исполнительной и представительной власти, пандемия вернула нас в критическое состояние.

«Эксперты делают прогнозы, что на выборах в Госдуму, региональные парламенты и советы местных депутатов женщин-кандидаток будет меньше. Они не могут экономически обеспечить себе это участие, и социально такого желания у них нет: женщины сейчас переориентированы в социально-семейную сферу», — подытоживает Ветренко.

Казалось бы, очевидный путь преодоления возросшего разрыва — инвестировать в инфраструктуры, где трудовой состав за женщинами. Однако политолог считает такие меры неэффективными и даже полагает, что финансовая поддержка конкретных отраслей только усилит представительство в них мужчин.