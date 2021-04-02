Обзавестись собственным домашним питомцем сегодня мечтает, пожалуй, каждый ребенок. Ведь гаждеты гаджетами, а потребность в общении с живой природой никто не отменял, особенно если вы проживаете в городских условиях. Домашние животные не только приносят в дом особую атмосферу и колорит, но и помогают младшим членам семьи учиться ответственности и чуткости, взаимопомощи и доброте, причем, не на абстрактных книжных примерах, а в результате собственного опыта взаимодействия с той или иной зверюшкой. Однако во многих случаях, например, из-за маленькой жилплощади, завести кошку или собаку в квартире невозможно. Чтобы не лишать ребенка удовольствия от общения с домашним любимцем, стоит задуматься о питомцах поменьше: благо, таких зверюшек, ничуть не менее милых, чем котики и песики, существует немало. Главное при этом — не пытаться следовать моде, а выбирать животное по душе. Представляем небольшой топ питомцев для детей, совместное проживание с которыми может стать счастливым и комфортным даже в небольшой квартире.

Преимущества содержания животных в доме с маленькими детьми

Многие родители, задумываясь о том, какое домашнее животное завести ребенку и стоит ли это делать, не раз прокручивали в воображении самые неприятные «побочные эффекты», характерные для жизни бок о бок со зверюшкой. Безусловно, заводя домашнего любимца, вы можете столкнуться с такими неприятными явлениями, как специфический запах, испорченные обои и мебель, шерсть на коврах и вещах. Однако пользы от существования питомца в доме все же значительно больше. Ведь он не только может стать отличным другом для ребенка, но и помогает его умственному, социальному и психическому развитию, повышает физическую активность, воспитывает самостоятельность, доброту, чуткость и другие важные человеческие качества, открывает новые возможности для коммуникации, избавляет от чувства одиночества и, конечно же, способствует выстраиванию гармоничных взаимоотношений между всеми членами семьи.

Как выбирать домашнее животное, исходя из возраста и характера ребенка

Домашний питомец — это не игрушка и это надолго. Вот почему выбор животного не должен быть продиктован лишь его внешней привлекательностью или советами друзей. Важно понимать, подойдет ли живой подарок конкретно вашему чаду. К примеру, если ребенок еще слишком мал, он может, не осознавая ответственности в полной мере, сильно напугать или случайно травмировать питомца, а то и травмироваться сам. Именно поэтому большинство экспертов не рекомендуют заводить домашних животных детям до шести лет. И, конечно же, от недостаточно подросшего отпрыска вы вряд ли дождетесь осознанной регулярной помощи в уходе за домашней зверюшкой.

Кроме того, животное и ребенок должны «сойтись характерами». Только в этом случае между ними возможны настоящая дружба, любовь и взаимопонимание. К примеру, если ваше чадо отличается флегматичностью, ему вряд ли подойдет попугай, канарейка или любая другая птичка: слишком шумный, активный и «говорливый» питомец может его раздражать. Скорее всего, такому ребенку больше придутся по душе хомячки или морские свинки, а если он вдобавок легко ранимый, то можно остановить свой выбор на аквариуме с рыбками.

И, конечно же, принимая решение о том, какое животное подарить ребенку, необходимо посетить педиатра, с тем, чтобы исключить возможность появления аллергических реакций еще до того момента, как зверюшка появится в доме. И лишь после этого следует выбирать животное из обилия предложений.

Вариант первый: попка — не дурак

Попугайчики относятся к одним из наиболее популярных домашних любимцев, и небезосновательно. Ведь эти пернатые необычайно игривы и дружелюбны и обожают взаимодействовать с людьми. И, конечно же, попугаи всех мастей наделены очень притягательной внешностью, перед которой трудно «устоять» даже видавшим виды взрослым: это и серые с перламутром, и ярко-лимонные, и лиловые, и голубые, и раскрашенные всеми цветами радуги птички.

Отличительная черта попугаев, как уже было отмечено — это их высокая активность. От шумного поведения этих веселых особей, способных на протяжении нескольких минут издавать пронзительные крики, чтобы привлечь к себе внимание, порой кругом идет голова. Кроме того, многие из этих коммуникабельных созданий способны копировать различные звуки, причем, это касается не только человеческой речи, но и, к примеру, полицейской сирены. Поэтому срываться к якобы звонящему телефону для владельца попугая — обычное дело: просто птичка решила немного развлечься, в точности сымитировав сигнал вызова. Не говоря уж о том, что нередко попугайчики заставляют взрослых не на шутку краснеть, сознавая, что ребенок позаимствовал от своего питомца парочку не самых приличных слов и выражений.

Другая важная особенность попугаев заключается в том, что, несмотря на коммуникабельность этих особей, общение с ними все же строится на некоторой дистанции. Разумеется, никто вам не запрещает гладить свою любимую птичку, однако вряд ли такое обращение будет ей приятно. В худшем случае, за слишком активно навязываемые ласки можно получить укус клювом. Особенно не любят попугаи, когда до них дотрагиваются чужие люди.

Для попугая необходима чистая клетка, а также специальный корм, питьевая вода и игрушки. Клетка должна быть достаточно большой, чтобы птичка могла полностью расправлять в ней крылья и перелетать с жердочки на жердочку. В качестве лакомства можно изредка предлагать любимцу соленые крекеры и орешки. Однако даже частые угощения не избавят вас от необходимости часто убирать прилегающую к клетке территорию, ведь для попугаев характерно стремление к постоянному разбрасыванию корма. При хорошем уходе и здоровье многие попугайские особи могут доживать до 80 лет и более.

Вариант второй: заморские, сухопутные

Это только в России и Германии морские свинки называются именно «морскими». На самом же деле изначально они именовались «заморскими», так как этот грызун попал к нам вовсе не из морских глубин, а был завезен из-за моря. В нашей стране морские свинки входят в топ самых популярных домашних питомцев, поэтому задаваясь вопросом, какое животное завести в квартире для ребенка, многие родители останавливают свой выбор именно на них. Нрав этих животных исключительно мирный и компанейский, и при этом свинки относятся к наиболее крупным грызунам: зрелые особи могут дорастать до 30 сантиметров в длину, поэтому вполне «сойдут» за небольшую комнатную собачку. Живут морские свинки от 5 до 10 лет и не имеют особых проблем со здоровьем, если, конечно, их не перекармливать и следить за рационом, в который обязательно должны быть включены специальный корм в гранулах, свежее сено, фрукты и овощи.

По сравнению с более мелкими грызунами, свинки менее темпераментны и совсем не склонны к агрессии, поэтому опасность того, что вас укусят, крайне мала. Контактировать эти животные любят как с хозяевами, так и с другими морскими свинками. Именно с этих животных удобно начинать приучать ребенка к ответственному уходу за домашним питомцем.

В любом зоомагазине можно легко приобрести комфортную клетку для морской свинки. В нее также принято добавлять разнообразные аксессуары, с тем, чтобы животное не скучало. Не стоит лишь предлагать им «колесо», ведь свинка — достаточно крупный грызун, поэтому подобное развлечение чревато для нее травмами спинки и лапок.

Вариант третий: хомячим вместе с вами

Поговорим о других грызунах, популярных и комфортных для домашнего содержания. Это хомячки и песчанки. И те и другие отличаются милейшей внешностью, наделены достаточно пушистым мехом и охотно позволяют брать себя на руки, хотя иногда и ведут себя «на людях» крайне беспокойно. Правда, в случае с песчанкой делать это следует с крайней осторожностью, так как животные отличаются хрупким сложением и им без труда можно нанести случайную травму.

Существует немало различных видов хомяков. Визуально они отличаются друг от друга, прежде всего, размерами. Для особо активных детей, имеющих потребность подолгу нянчиться со своими питомцами, подойдут более крупные виды — например, сирийский хомяк. Они не такие хрупкие, а также гораздо лучше поддаются воспитанию. Что же касается песчанок, то несмотря на их видовое разнообразие, в квартирах чаще всего заводят монгольскую песчанку.

Хомяки — своего рода индивидуалисты. Вот почему клетку лучше дополнить различными аксессуарами — тоннелями, колесами, переходами и т. д. — помогающими хомячкам поддерживать нормальный жизненный тонус и здоровье. Не слишком сильно нуждаются они и в партнерах противоположного пола. В противовес хомякам, песчанки являются животными социальными, которые в естественной среде обитания формируют колонии. Поэтому эксперты рекомендуют заводить их малыми группами — по две–четыре особи. Но не стоит беспокоиться: так же, как и хомячки, они крайне неприхотливы и экономичны в содержании. Склонность и тех и других грызунов создавать запасы еды при первой возможности — лишнее тому подтверждение. Не случайно в народе прижился милый глагол «хомячить», применяемый не только к интенсивно жующему, но и к чрезвычайно запасливому человеку.

Для хомячков, в отличие от песчанок, характерен ночной образ жизни, в светлое же время суток этих животных мало что интересует: практически весь день они пребывают в спячке. Живут представители обоих видов грызунов не очень долго: хомячки — от 2,5 до трех лет, а песчанки — от трех до четырех. Так что, вам придется морально подготовить ребенка к тому, что через какое-то время он расстанется с любимым питомцем навсегда.

Вариант четвертый: канцелярских дел мастер

Канцелярская крыса — определение, довольно обидное как для человека, так и для самой крысы, послужившей «прототипом» для этого выражения. Действительно, что с того, что, развлекая себя, этот милый, активный и общительный зверек, любит пошуршать бумагой, веревочками и другими игрушками и подручными предметами? Крайне несправедливо ассоциировать его с нерадивыми делопроизводителями только из-за этой невинной привычки. Тем более, что крыса — исключительно умное животное, обладающее, к тому же, великолепной памятью. Этот один из самых чистоплотных и неприхотливых домашних питомцев, уход за ним также минимален и не слишком ущемит ваш бюджет. И, что совсем невероятно для многих — крыса очень сильно привязывается к своему хозяину, так что, скорее всего, между ней и вашим чадом, легко воцарится гармония. Словом, крыса — практически идеальный «малогабаритный» домашний питомец. Единственное «но»: живут эти грызуны, так же, как хомячки и песчанки, недолго — всего от двух до трех лет.

Вариант пятый: профессионал игры в прятки

В подарок активному ребенку можно рассмотреть приобретение хорька, который, вероятнее всего, отлично подойдет ему по своему темпераменту. Это исключительно подвижные, любопытные и проворные зверьки, обладающие при этом миловидной наружностью и приятной пушистой шубкой.

Стоит лишь выпустить животное из клетки, как оно принимается бегать по всей квартире, заглядывая буквально в каждый уголок, вот почему не следует оставлять его без присмотра надолго. В противном случае зверек непременно захочет сыграть с вами в прятки, и найти его будет весьма непросто. Не стоит впадать и в другую крайность, запирая питомца надолго в клетке, ведь хорьки в гораздо большей степени, чем, например, крысы, нуждаются во внимании и хорошей компании. Не случайно многие владельцы, выходя из квартиры по личным делам, то и дело прихватывают их с собой, как карманных собачек. Хорек с удовольствием пойдет к вам на руки и даже не подумает укусить — конечно, при условии, что вы не причините ему вреда. А уж играть со своим маленьким хозяином этот зверек может дни напролет.

Живут хорьки значительно дольше, нежели другие мелкие домашние питомцы — примерно восемь–десять лет.

Вариант шестой: пушистые, но независимые

С точки зрения пушистости настоящими чемпионами в нашем списке являются шиншиллы. Этих миниатюрных зверьков, обладающих густым и шелковистым мехом, очень приятно гладить. Тем более, что животное это крайне чистоплотное и почти не имеет неприятного запаха. Однако шиншилле не слишком нравится, когда ее навязчиво тискают: с гораздо большим удовольствием она побегает по квартире.

Шиншилла неприхотлива в содержании, и даже специальные корма, которые требуются для ее кормления, легко отыскать практически в любом зоомагазине. Если вы приобрели самку шиншиллы, то вряд ли она будет испытывать потребность в обществе себе подобных, а вот самцов рекомендуется заводить в паре.

Взрослые шиншиллы вырастают в длину до 30 и более сантиметров, причем, женские особи гораздо крупнее, чем мужские. Продолжительность жизни пушистиков составляет от 10 до 15 лет.

Вариант седьмой: не только ценный мех…

…но и отличный компаньон для вашего ребенка. Речь, конечно же, о кроликах — милых, активных, ласковых, игривых и компанейских созданиях, которые, к тому же, достаточно хорошо поддаются дрессуре. Кролик — идеальный подарок для уже подросшего ребенка, ведь если не обращаться с питомцем грубо и не пугать его понапрасну, то он продемонстрирует спокойный добрый нрав, по-настоящему привяжется к вашему чаду и станет для него хорошим и надежным другом. Особенно с учетом того, что в среднем кролики живут по 5-10 лет.

Для сохранения здоровья кролик должен иметь возможность активно двигаться. А так как от природы это животное наделено проблемной пищеварительной системой, ему потребуется особый корм, который время от времени рекомендовано «разбавлять» свежими овощами и фруктами. Некоторых особо пушистых особей следует регулярно расчесывать. В остальном же эти популярные домашние грызуны достаточно неприхотливы.

Вариант восьмой: колючий позитив

С ежами, обитающими в дикой природе, сталкивались многие из нас. Эти животные нередко забредают в городские парки, любят погостить на дачных участках. Неудивительно, что даже после непродолжительного общения с ежиком многие дети просят родителей завести им столь экзотического питомца. Впрочем, для домашнего содержания дикие ежи не слишком подходят. Ведь они, прежде всего, являются разносчиками многих инфекций. А продолжительность их жизни в отрыве от естественной среды обитания составляет, как правило, не более года.

Вот почему для приобретения ежа рекомендовано обратиться к заводчикам: специально выведенные «породы» не представляют опасности для человека, и при этом вполне могут доживать до десяти лет и более. Кроме того, специалист подробно расскажет о тонкостях кормления и содержания колючего компаньона. В целом же ежики отлично подходят для ребятишек старшего возраста. Они неприхотливы и самостоятельны и при достаточном внимании со стороны хозяина способны быстро превратиться в послушного и коммуникабельного домашнего любимца.

Разумеется, представленный список — далеко не полный, и можно легко продолжать его черепашками, енотами, улитками или даже скунсами. Главное — не слишком увлекаться, перебирая варианты, и помнить, что лучший питомец для ребенка — это не какой-то фантастический красавец, умница и раритет, а именно тот, которого будет считать лучшим и любимым он сам.