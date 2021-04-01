Депутаты Госдумы заявили, что провокации не повлияют на строительство «СП-2»

Москва, 1 апреля. Депутаты Госдумы отреагировали на сообщения оператора «Северного потока — 2» о росте активности иностранных военных рядом со строительством газопровода.

Отмечается, что «работы коммерческой компании никак не связаны с действиями околовоенных служб». Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских надеется, что количество иностранных военных не будет расти и дальше. Однако военные никак не повлияют на строительство проекта, заявил заместитель председателя комитета по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

«Потому что вряд ли на психологическое воздействие будет какая-то реакция. Я думаю, будет спокойное отношение и выполнение работы. Какого-то реального ущерба нанести не решатся», — отметил Гетенев.

Ранее Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщила об активности военных кораблей в районе проведения работ. В сообщении компании говорится, что 28 марта в охранной зоне трубоукладчика «Фортуна» появилась неопознанная подводная лодка, действия которой могли привести к нарушению работы всей системы якорного позиционирования трубоукладочной баржи.