Нигерийские врачи вышли на бессрочную забастовку

Абуджа, 1 апреля. Нигерийские доктора вышли на забастовку. Пациенты государственных больниц остались без необходимого присмотра.

На прошлой неделе Национальная ассоциация врачей-резидентов (NARD) предупредила власти, что медики прекратят работу, пока правительство не выполнит их условия. Персонал учреждений требует погашения долгов по зарплате, увеличения надбавок за труд в опасных условиях на 50% и страховку в случае смерти от COVID-19.

«Национальный исполнительный совет (NEC) одобрил намерение NARD объявить бессрочную забастовку с 1 апреля 2021 года», — заявил глава ассоциации Уйилава Охуайхесуйи.

Министр здравоохранения африканской страны Олоруннимбе Мамора на встрече с журналистами заявил, что на страхование жизней врачей правительство выделило около 53 миллионов долларов.

Граждане Нигерии обеспокоены сложившейся ситуацией. Они опасаются, что забастовка вызовет ухудшения состояние здоровья. Люди, которые записались на прием, не смогли получить необходимую помощь. Пациентов, уже проходящих лечение в медицинских учреждениях, врачи сегодня не посещали.