В Мордовии займутся пропускной способностью прививочных пунктов

Саранск, 1 апреля. В Мордовии займутся пропускной способностью пунктов вакцинации от COVID-19. Об этом стало известно на очередном заседании оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Уже три недели число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 не превышает отметку 40. Пациентов, которые получают лечение в ковидных госпиталях стало больше, но это не говорит о росте количества больных с осложнениями. Люди с хроническими болезнями и жители Мордовии старше 60 лет теперь могут находиться в стационаре при любом течении болезни.

Статус ковидного госпиталя имеют семь больниц. Стало известно, что в Мордовию, уже в течение четверга должно поступить 33 700 доз вакцины от коронавируса.

«Минздраву необходимо принять исчерпывающие меры для увеличения пропускной способности пунктов вакцинации. Определен план, что мы должны достичь 60% вакцинации населения. Это для нас иммунная защита. Обеспечьте оперативную запись на вакцинацию на портале Госуслуг», — дал поручение правительству врио главы региона Артем Здунов.

Жителям Мордовии 65 лет и старше еще на месяц продлили больничные листы.

Ранее ФАН писал об ослаблении противоковидных мер. После годового перерыва массовые катания открыл Ледовый дворец Мордовии.