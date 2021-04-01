Пранк (prank) в дословном переводе с английского означает «шалость». Сегодня можно повсеместно встретить блогеров, которые активно зарабатывают на пранках, розыгрышах, шутках. Но порой такие, казалось бы, безобидные развлечения заканчиваются трагично. Блогеры Султан Зак и Артем Франц высказались о современных пранках.

«Это не нормально, когда блогеры и пранкеры угрожают своей деятельностью общественности. Было бы вообще странно, если бы я сказал наоборот. Это абсолютно не нормально. Если ты прикалываешься, на этом зарабатываешь деньги, то это точно не должно наносить никакого вреда», — говорит Артем Франц.

По мнению блогера, порой пранк заходит слишком далеко из-за искушенности зрителя. Ведь публику нужно чем-то удивлять и постоянно подпитывать интерес.

«Я вижу, что сейчас делают пранкеры, мне кажется, это время такое и реальность такая. Им приходится удивлять, им приходится вылезать вон из кожи, чтобы дать зрителю абсолютно что-то новое, что-то, чего еще не было и почему-то они идут в сторону какого-то треша», — отмечает блогер.

Блогер, в прошлом телефонный пранкер Султан Зак без особого энтузиазма вспоминает дни, когда занимался розыгрышами. По его мнению, деятельность эта бессмысленна и ни к чему хорошему такие дела не приведут.

«На самом деле, оглядываясь назад, мне не нравится то, что я делал. Эта деятельность в целом бессмысленна, ни к чему хорошему не ведет это пранкерство», — говорит блогер.

Современный двигатель популярности — хайп. И порой гонка за славой меняет людей и приводит к необратимым последствиям. Так, блогер, пранкер и любитель «погонять» Эдвард Бил в попытке получить очередную порцию экстрима стал участником жуткого ДТП в Москве на Садовом кольце.