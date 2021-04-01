Жители ЦАР обратились к генсеку ООН с требованием вывести миротворцев из страны

Банги, 1 апреля. Центральноафриканцы потребовали от ООН немедленного вывода бангладешских миротворцев из состава многопрофильной миссии международной организации в ЦАР (МИНУСКА), а также прекращения ее деятельности в республике.

Жители города Буар, столицы префектуры Нана-Мамбере, направили коллективное письмо в адрес генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша.

Граждане ЦАР напомнили, что миротворцы из Бангладеш прибыли в Буар еще в 2014 году, но за это время проявили преступное бездействие и полное равнодушие к проблемам тех, кого должны защищать.

Вместо выполнения прямых обязанностей «голубые каски» снабжают боевиков военной техникой в обмен на золото и алмазы. «Голубых касок» обвиняют в организации массовых убийств мирных граждан на территории населенных пунктов Нием, Бохонг и Йонгоро, а также в других преступлениях.

Под петицией генсеку ООН подписались 175 инициативных жителей Буара. Обвинения центральноафриканцев подтверждаются показаниями боевика по имени Юсеф из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), арестованного в городе Бесон. На допросе он рассказал, что контингент МИНУСКА в Буаре поставляет боевикам оружие и снаряжение, получая за это незаконно добытое золото.

Также в начале марта в ЦАР произошла авария с участием бронеавтомобиля миротворцев. На опубликованных в сети фотографиях видно, что из перевернувшегося транспорта высыпались зеленые мешки. По свидетельству очевидцев, в них находился кобальт. Разумеется, в обязанности «голубых касок» транспортировка минеральных ресурсов не входит, что дало основания в очередной раз обвинить МИНУСКА в разграблении природных богатств ЦАР.