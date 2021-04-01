Прокуратура ЦАР конфисковала паспорт у лидера оппозиции при попытке покинуть страну

Банги, 1 апреля. Власти Центральноафриканской Республики не выпустили из страны лидера партии «Союз за возрождение Центральноафриканской Республики» (URCA) Анисе-Жоржа Дологеле.

Это уже не первая попытка оппозиционера покинуть ЦАР. Ранее он хотел попасть во Францию якобы для лечения. Правительство и тогда запретило ему выезжать за пределы республики.

Дологеле обратился к министру внутренних дел за разрешением на пересечение границы и ждал его в аэропорту. Однако вместо него туда прибыли сотрудники прокуратуры, которые конфисковали паспорт политика.

???????? #Centrafrique : les passeports de Anicet Dologuélé confisqués par le procureur de la République https://t.co/c4pKy6vkwa — 236 News ???????? (@236News) April 1, 2021

На данный момент в стране проводится расследование в отношении конгломерата группировок, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC). Последнюю возглавляет разыскиваемый за попытку госпереворота экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе.

Процедура направлена на выявление связи радикалов с различными чиновниками и политическими партиями. В связи с этим государственные деятели не могут отправиться за границу без предварительной проверки.

Дологеле пока интересует власти в качестве свидетеля, однако его статус может измениться. URCA могла оказаться в тех, кто подписал соглашение с Франсуа Бозизе. Оппозиционер рискует стать подозреваемым в подготовке государственного переворота. Возможно, его желание уехать за пределы ЦАР является попыткой скрыться от правосудия.