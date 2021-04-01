Гузеева назвала себя дурой после конфуза на шоу

Москва, 1 апреля. Известная телеведущая и актриса Лариса Гузеева попала в неловкую ситуацию на шоу «ТикТок Талант». После конфуза она назвала себя дурой.

Знаменитость стала одним из членов жюри новой программы на телеканале «Пятница». Певец Дима Билан, который также стал судьей, объяснил Гузеевой значение слова «краш». Звезда фильма «Жестокий романс» не знала, что так называют понравившегося человека.

Как оказалось, знаменитость обижалась, когда ее в комментариях называли «крашихой» и блокировала аккаунты фанатов.

«Какая же я темная! Я банила всех, кто мне писал, что я крашиха. Какая же я дура, дорогие мои. Стучитесь ко мне снова», — сказала оконфузившаяся Гузеева.

Недавно Лариса Гузеева завела аккаунт в популярной сети TikTok. Знаменитости помог зарегистрировать в этой соцсети известный блогер Даня Милохин. Вместе с ним кинодива записала видео, которое набрало почти 3 миллиона просмотров. Сейчас на профиль 61-летней артистки подписаны более 92 тысяч пользователей. Пока новых видео звезда российского и советского кино не выпускала.