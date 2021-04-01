В конце каждого учебного года школьники девятых классов встают перед судьбоносным решением: остаться в стенах школы еще на два года или отправиться в «большую жизнь». В наше время высшее образование можно получать в любом возрасте и при любых стартовых возможностях, было бы желание. Есть свои преимущества и у пятнадцатилетних, забравших свой аттестат после девяти лет школьного обучения. Они могут раньше начать строить свою карьеру, им не нужно подвергать себя стрессу, связанному с подготовкой и сдачей ЕГЭ. К тому же, окончив курсы, а затем колледж по выбранной специальности, можно продолжить обучение в университете, поступив по контракту или даже на бюджет. В такой ситуации главное — определить профессиональную стезю, которая отвечает интересам подрастающей женщины.

Сегодня мы расскажем о специальностях, которые популярны в наши дни у юных представительниц прекрасного пола, и предложим своеобразный топ не только востребованных, но и хорошо оплачиваемых профессий для девушек после девятого класса.

Что нужно учитывать при выборе специальности

Выбор будущей профессии, прежде всего, нужно начинать с оценки своих способностей и наклонностей. Ведь нет ничего хуже, чем посвящать часы и дни нелюбимой работе. Самыми счастливыми людьми являются те, кто совмещает свои таланты и возможность получать за это достойный гонорар. Для определения профессиональных приоритетов вы можете обратиться к специалистам, пройти тест и собеседование. Опытный методист в дружеской беседе поможет вам выявить потенциал и даже даст полезные советы. Определение призвания — это уже половина успеха!

Второй важный момент при выборе профессии — ваши возможности. Представьте, что некоторые специальности в будущем потребуют определенных физических и моральных усилий. Некоторые виды трудовой деятельности и вовсе рассчитаны на людей с крепким здоровьем и устойчивой психикой — например, работа бортпроводницы. Или профессия секретаря, которая потребует от вас высокой стрессоустойчивости, так как связана с многозадачностью и постоянным общением с разными людьми.

Третий момент, который нужно принимать в расчет — насколько выбранная вами специализация востребована. Другими словами, приносит ли она удовлетворяющий вас заработок. Бывают так называемые «сезонные» профессии, и в этом случае ваш гонорар будет зависеть от времени года или каких-либо других обстоятельств. Например, флористы не скрывают, что основной поток клиентов выстраивается к ним в очередь перед большими праздниками, детские аниматоры «привязаны» к датам, на которые приходятся школьные каникулы, и так далее. Взвесить все «за» и «против» вам поможет практика. Попробуйте найти подработку по вашей специальности на первом курсе колледжа. Многие нюансы раскрываются только в практической деятельности.

Профессии для девушек после 9 класса, требующие дополнительного образования

Начнем наш обзор с самых популярных профессий, о которых знают практически все девушки, начиная с младших классов. Обладательницы привлекательной внешности и хороших физических данных могут попробовать реализовать себя в качестве члена экипажа авиалайнера. Стюардессы — это те самые милые девушки в красивой стильной форме, которые придут на помощь пассажиру на борту самолета и сделают его полет более комфортным. Многие авиакомпании предлагают собственные курсы для бортпроводников, по времени обучение занимает три–шесть месяцев. Стюардессы имеют полный социальный пакет и отпуск 45 дней в году. К обязательным требованиям относится знание английского языка, рост от 160 до 190 см, стройная фигура и прохождение медицинской комиссии. Есть также ограничения по возрасту: если вам не исполнилось 18 лет, то рассматривать вашу кандидатуру не будут.

Колледж иностранных языков — прекрасная база для многих будущих профессиональных направлений. К слову, после языкового колледжа увеличиваются и ваши шансы стать стюардессой. Помимо основной профессии — преподаватель иностранного языка — вы сможете также работать переводчиком, личным помощником управляющих в известных компаниях, а также, к примеру, сопровождать международные форумы и конференции.

Список хороших профессий для девочек после 9 класса продолжает кондитер. В наших реалиях это вовсе не скучная дородная дама в халате и колпаке. Благодаря социальным сетям, данная профессия получила новый виток популярности и престижности. Признайтесь, вы тоже любите рассматривать необычайной красоты торты и пирожные на профильных страницах, а также радовать себя и близких кондитерскими изделиями по поводу и без повода. Быть кондитером сегодня — значит быть очень творческим и эстетически развитым человеком, совмещающим вкусное, полезное и красивое в своих изделиях. Заработок представителей самой «сладкой» профессии сильно зависит от места работы и отзывов ваших клиентов: довольные покупатели охотно порекомендуют вас всем своим знакомым.

С должности секретаря начинали свои большие «карьеры» многие известные личности. Секретарь — это правая рука начальника, его помощник, советчик и партнер. Особенность этой работы такова, что приступать к непосредственной деятельности вы можете в любом возрасте и на любом этапе вашего образования. Более того, это самая удобная работа с точки зрения ее совмещения с учебой. Погружение в профессию с первых дней вам обеспечено, поскольку через вас будут в буквальном смысле проходить все самые важные документы и люди. К необходимым навыкам секретаря относится уверенное пользование персональным компьютером и всевозможными, преимущественно офисными, программами, умение вести вежливый диалог по телефону и мессенджеру, поддерживать деловую переписку, планировать день своего шефа и быть в курсе последних событий вашей компании. Все секретари условно делятся на две группы: секретари в приемной компании и секретари-референты. Очевидно, что в профессиональном плане ожидания от представителей второй группы сотрудниц будут значительно выше, поэтому и продолжительность обучения по такой специальности может составлять от 10 до 34 и более месяцев.

Если ваше призвание — медицина, рассмотрите для себя профессию стоматологического гигиениста. Это достаточно востребованная разновидность трудовой деятельности в современном обществе. Гигиенист часто работает в тандеме с врачом-стоматологом, и оплата его труда связана с потоком клиентов, проходящим через этого врача. Здоровая красивая улыбка в современных реалиях — признак успешного человека, поэтому следить за зубами начинают с раннего возраста. Гигиенист осматривает полость рта и помогает выявлять ранние стадии кариеса, пародонтоза, зубные камни. При необходимости этот специалист проведет диагностику, научит правильному уходу за полостью рта и подберет средства для ухода. Обучиться столь небанальной и востребованной специальности можно в медицинском колледже, выбрав направление «Стоматологическая профилактика». Образовательный процесс займет примерно два года. После получения «корочек» в колледже, многие студенты-гигиенисты выбирают продолжение обучения в медицинских вузах.

Профессии, связанные с индустрией красоты

Если вы всю свою сознательную жизнь с замиранием сердца следите за модными показами, презентациями и светскими мероприятиями и хотите стать их участником — попробуйте себя в этой сфере. Уход за внешностью сегодня очень востребован и приносит неплохой доход, а некоторые специалисты — к примеру, персональные массажисты или фитнес-тренеры — и вовсе следуют за своим работодателем повсюду, что, безусловно, наилучшим образом сказывается на их заработке.

Какие же специальности можно освоить, чтобы стать частью мира моды и красоты? Вот лишь самые популярные из них:

• стилист-парикмахер;

• визажист;

• лешмейкер (наращивание ресниц);

• мастер маникюра и педикюра;

• массажист, ароматерапевт;

• тренер по фитнесу, йоге.

Искусством парикмахера и визажиста можно овладеть на курсах при известных компаниях, выпускающих косметические средства. А заодно — получить практические навыки и научиться привлекать клиентов. Хорошей базой для работы массажистом и фитнес-тренером может стать колледж физической культуры и спорта. В дальнейшем ваше мастерство будет востребовано настолько, насколько вы усвоите все его секреты и современные тренды.

Профессии с хорошей зарплатой

Выделим еще три направления профессиональной деятельности, обучившись которым девушки могут претендовать на достойные зарплаты. Профессия бухгалтера до сих пор считается женской и достаточно престижной, она потребует от претендентки усидчивости и способности манипулировать с цифрами. Бухгалтера очень востребованы, так как требуются постоянно и в любую компанию. К тому же, сегодня распространены финансовые организации, предоставляющие бухгалтерские услуги по принципу аутсорсинга, и многие небольшие агентства передают весь фронт работ по движению, зачислению денежных средств и отчетности бухгалтерам из таких компаний. Кроме того, работая бухгалтером, вы вполне можете претендовать на свободный график или удаленную работу. Можно построить в этой сфере деятельности и отличную карьеру, получив в дальнейшем профессию финансового менеджера в вузе. Для первых же шагов в профессии вполне достаточно курсов после 9 класса либо специализированного колледжа.

Сфера торговли всегда была на пике популярности по части хорошего заработка. Отучившись в торговом колледже, девушки смогут выбрать для себя профессию продавца-консультанта, менеджера по продажам, менеджера по работе с клиентами. Как будущим продавцам, так и менеджерам, потребуются хорошие коммуникативные навыки: умение убеждать, располагать клиента к себе, предоставить максимум полезной информации о продукте.

Если вы чувствуете в себе талант, скажем, красиво оформлять интерьеры — вам прямая дорога в дизайнеры. Это достаточно большая область деятельности, включающая в себя работу не только с интерьерами, но и с одеждой, выставочными стендами, ювелирной продукцией и даже с цветочными композициями. Можно смело утверждать, что дизайн входит в топ-10 творческих профессий для девушек после 9 класса. На курсы дизайнеров интерьеров можно пойти сразу после окончания девяти классов. То же касается и флористов. Ювелирное дело можно начать с обучения в известных ювелирных домах, при которых нередко открыты курсы для молодых специалистов. Недостатка в заказах в этих областях трудовую деятельности не наблюдается.

Можно также связать свою будущую карьеру с работой в мастерских люксовых брендов, в том числе, принимая заказы в частном порядке. А эра 3D-моделирования и вовсе открывает перед творческими молодыми женщинами новые горизонты, ведь даже одно предоставление услуги создания 3D-проекта уже стоит немалых денег. Кроме того, дизайнер — чрезвычайно интересная профессия, ведь в процессе работы вы будете обязательно посещать всевозможные профильные выставки и форумы.

Профессии будущего для девушек после 9 классов образования, конечно, связаны и с IT-сферой. Готовят «ай-ти-специалистов» в колледжах информационных технологий с возможностью в дальнейшем получить бакалавриат за пределами нашей страны. Изучать высокие технологии в колледже вы будете около трех-четырех лет. Повсеместная востребованность программистов, наладчиков компьютерных сетей и системных администраторов делает эту профессию очень популярной у молодежи. К тому же, именно она порождает большое количество стартапов, вырастающих в крупный успешный бизнес.