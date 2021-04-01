Собственный финтех-продукт может появиться у Wildberries

Москва, 1 апреля. Стало известно о ведении переговоров руководства Wildberries и нескольких неназванных банков о создании нового финтех-проекта.

Международный онлайн-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и другой продукции прорабатывает возможности открытия собственного финтех-сервиса. О новом направлении в развитии Wildberries стало известно из интервью основательницы площадки Татьяны Бакальчук для Forbes.

«После того, как мы приобрели лицензию, мы все равно сейчас находимся в переговорах со многими банками. И, скорее всего, это будет какой-то такой совместный продукт», — уточнила владелица Wildberries.

Бакальчук отметила, что ретейлер хочет использовать умения и компетенции кредитных организаций в самом начале пути в новой стезе, так как в Wildberries не «тешат себя иллюзиями».

Умелая предпринимательница говорит о том, что не ожидает крупных успехов дебютного финтех-продукта, однако подчеркивает, что подобных иллюзий также никто не питал при создании Wildberries. Банки, с которыми потенциально будет сотрудничать ретейлер, не раскрываются.

Татьяна Бакальчук попала в топ-5 по версии ФАН наиболее влиятельных деловых и современных женщин России. В рейтинг вошли бизнесвумен, добившиеся наилучших результатов в предпринимательстве.