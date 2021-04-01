Отставной натовский генерал указал, где у НАТО находится «ахиллесова пята»

Берлин, 1 апреля. Прибалтийские республики из-за некоторых особенностей остаются самой уязвимой частью НАТО, которую будет сложно оборонять союзникам.

Отставной генерал НАТО Генрих Браус в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Прибалтика является самой слабой частью Альянса. Он предупредил, что в случае войны с Россией союзникам будет сложно защитить прибалтийские республики и в силу географического положения, и из-за большой доли русского населения. Он напомнил, что исследовательский центр Rand Corporation с помощью моделирования выяснил, что российская армия сможет занять территории Латвии, Литвы и Эстонии всего за 60 часов.

«Эта зона - ахиллесова пята альянса», — сказал Генрих Браус.

Под пропагандистскую шумиху о «российской угрозе» в Североатлантическом альянсе разрабатывают планы по захвату Калининградской области. Военный эксперт Алексей Леонков, чьи слова передал телеканал «Царьград», подчеркнул, что в случае агрессии НАТО нападающие встретятся со всей мощью Вооруженных сил РФ и понесут ощутимые потери. По его мнению, все разговоры на Западе об «агрессии» России имеют целью подготовку населения европейских стран к военным потерям.

Свои намерения отстаивать суверенитет и национальные интересы Россия доказывает проведением масштабных военных учений. В китайской прессе эти учения считают четким сигналом для НАТО. Недавно Министерство обороны РФ запустило очередные маневры, в которых принимают участие 12 тысяч военнослужащих, три тысячи единиц наземной военной техники, 60 самолетов и десять беспилотных летательных аппаратов.