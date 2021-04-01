Певица Наташа Королева ответила обидчикам сына в соцсетях

Москва, 1 апреля. Певица Наташа Королева примерила на себя роль продюсера, представив в своем Instagram-аккаунте новую песню сына Архипа. Мнения пользователей касательно релиза разделились.

Заслуженная артистка России, 47-летняя певица Наташа Королева безмерно гордится своим сыном Архипом, решившим продолжить дело звездной родительницы. Исполнительница хита «Маленькая страна» не остается в стороне, всячески помогая сыну раскрутиться в мире шоу-бизнеса. Королева представила вниманию поклонников новую композицию наследника под названием «Мягкие игрушки».

«Девчонки, трепещите... Архип Грек выпустил новый трек — Мягкие игрушки», — анонсировала песню Королева.

Мнения о новой композиции Архипа разделились: часть фанатов оценила творчество сына Королевой, в то время как другие пользователи назвали его песню посредственной. Автор одного из комментариев похвалила старания Королевой помочь сыну добиться популярности, при этом не забыв упомянуть, что «певец из Архипа никакой».

Королева, отвечая на это высказывание, отметила, что популярность является тяжелой ношей, однако Архипу не удастся ее избежать. Певица уточнила, что он обрел известность еще тогда, когда находился у нее под сердцем. При этом Архип, по словам Королевой, обладает множеством талантов и сможет сам решить, в каком направлении станет реализовываться.

Наташа Королева накануне поздравила с 73-летием народного артиста Владимира Винокура, не упустив при этом возможность подразнить поклонников смелым декольте.