Международная группа ученых доказала пользу солнца в борьбе с коронавирусом

Вашингтон, 1 апреля. Воздействие солнечных лучей положительно влияет на разрушение частиц коронавирусной инфекции, выяснил международный коллектив ученых.

Пользу дневного света в борьбе с коронавирусом доказали исследователи из Соединенных Штатов, Великобритании и Швейцарии. Ультрафиолет В, длина которого составляет 315-280 нанометров, воздействует на РНК коронавируса и повреждает ее. При этом исследование показало, что инактивация частиц происходит быстрее, чем предполагалось в теории.

Процесс занимает от 10 до 20 минут. Ученые пришли к выводу о существовании дополнительного механизма. В настоящее время специалисты продолжают выяснять, о каком именно механизме идет речь. Возможно в процессе задействован не только ультрафиолет В, но и ультрафиолет А с длиной волны 400-315 нанометров.

Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о титре антител после вакцинации от коронавирусной инфекции. Он отметил, что после прививки можно стать донором.