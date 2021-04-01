Украина не может перебороть зависимость от поставок дизеля и автогаза из России

Киев, 1 апреля. Импорт сжиженного природного газа на Украину начал расти, поскольку весна считается традиционным периодом оживления для водителей. Почти половина поставок идет из России.

Ввоз сжиженного углеводородного газа (СУГ) в марте увеличился на 10% по сравнению с февралем и составил 119,1 тысячи тонн. При этом поставки из России выросли на 19% — до 55 тысяч тонн, из Казахстана на 5% — до 40 тысяч тонн, однако из Белоруссии снизились на 10%. В основном СУГ на Украину поставляли «Роснефть» (32 тысячи тонн), Иркутская нефтяная компания (3,2 тысячи тонн), «Сургутнефтегаз» (2,3 тысячи тонн) и «Газпром» (1,1 тысячи тонн).

Объем транспортировки сырья на Украину из-за рубежа растет второй месяц. В феврале зафиксирован рост на 6,4%. По мнению экспертов, соответствующая тенденция объясняется сезонностью сжиженного углеводородного газа, потребление которого увеличивается весной, достигает пика летом и начинает снижаться осенью.

По итогам 2019 года около 46% топлива ввозится на территорию Украины из Российской Федерации. В настоящее время Незалежная импортировала из России лишь 34%, но Киев все равно не сможет отказаться от поставок из Москвы, поскольку в России находится ближайшая к Украине добыча нефти и газового конденсата.

Украинские эксперты ранее крайне негативно отреагировали на известие о прекращении поставок газового и дизельного топлива «Роснефти» в страну. По их мнению, это неизбежно приведет к ажиотажу на топливном рынке и резкому росту цен для рядовых водителей, передает корреспондент ФАН из Киева.