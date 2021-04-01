Поставки топлива из Белоруссии в Россию выросли в десять раз

Москва, 1 апреля. Ввоз в Россию легких нефтяных дистиллятов (в эту категорию входит преимущественно бензин) увеличился в десять раз по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили в Минэнерго.

В целом РФ в 2020 году закупила товар по таможенному коду 271012 «Легкие дистилляты и продукты» на сумму 100 млн долларов, что вдвое больше, чем в предыдущем году. Больше половины импорта приходится на Белоруссию — 55 млн долларов, сообщают «Известия».

В 2020 году российские НПЗ, поставляя топливо на внутренний рынок, уплачивали «демпфер» в бюджет, компенсируя государству сдерживание розничных цен в прошлые периоды. Топливо из Белоруссии «демпфером» не облагалось, что позволило НПЗ республики нарастить экспорт сырья в Россию, объяснили в министерстве.

Объем производства автомобильного бензина в марте 2021 года ожидается на 2,6% выше уровня аналогичного периода 2019 года, отметили в Минэнерго. Отгрузка на внутренний рынок при этом прогнозируется на 8% выше уровня того же периода предыдущего года.