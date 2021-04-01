Многокилометровый марш армии ЦАР стал свидетельством роста безопасности в республике

Банги, 1 апреля. В город Бирао на востоке Центральноафриканской Республики прибыла колонна техники под управлением местных военнослужащих и при поддержке российских инструкторов. Машины приехали в страну накануне из Судана в качестве подкрепления для армии ЦАР.

Как уточнил министр общественной безопасности республики Генри Ванзет Лингиссара, чтобы встретить технику у границы вооруженным силам пришлось совершить марш-бросок через всю страну. Успех такого большого перехода стал наглядным подтверждением стабилизации обстановки в ЦАР.

«Многокилометровый марш через всю страну служит доказательством растущей безопасности в республике. В пути колонну автомобилей сопровождают военнослужащие ЦАР и российские инструкторы», — добавил Лингиссара.

Однако в день прибытия колонны в Сети появились вбросы, как о масштабах военной помощи из соседнего государства, так и о целях переброски техники. Глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов отметил, что данные фейки публикуются не в первый раз и являются реакцией недоброжелателей на успешную работу российских специалистов в ЦАР.

Также прибытие колонны военной техники из Судана совпало с днем инаугурации президента республики Фостен-Арканжа Туадара. В своей торжественной речи лидер ЦАР пообещал следовать принципам закона и справедливости. Также он выразил надежду, что к концу очередного президентского срока в республике не останется бандформирований.