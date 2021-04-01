Солонников заявил, что письмо Киеву от Латушко является «фричеством или фейком»

Довольно большое количество публичных обращений, которые получает то или иное правительство, на практике оказываются обычным «фричеством» — или заранее продуманными фейками. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее оппозиционная белорусская организация — так называемое «Народное антикризисное управление», возглавляемое экс-министром культуры Республики Беларусь Павлом Латушко — направила правительству Украины письмо, в котором просит отказаться от поддержки фестиваля «Славянский базар». Противники президента РБ Александра Лукашенко убеждены: в условиях «острого политического кризиса фестиваль не должен состояться, поскольку будет использован властью как инструмент пропаганды».

«Упомянутое вами письмо могло быть создано только в двух случаях, — заявил Солонников. — В первом его написал какой-то фрик — таких посланий на практике может быть сколько угодно, вы же понимаете. Мало ли кто чего накалякал! Экзальтированных людей с воспаленным воображением хватает. Они могут называть себя как угодно: членами правления Всемирного конгресса, представителями Великих космических цивилизаций, масонами, рептилоидами! Обращать на это никакого внимания не стоит: ну есть такое письмо, ну и пускай будет!».

В таком случае, продолжил политолог, публике останется только «похихикать», прочитав заголовки и подписи к новостям, посвященных этой теме.

«Но есть и еще один вариант, — добавил эксперт. — Решение не поддерживать «Славянский базар» уже принято Киевом — и теперь под него подыскивается достаточное основание. Не будет же украинское правительство в открытую говорить о том, что бойкотировать фестиваль ему посоветовали «старшие товарищи» из-за океана! Так что теперь создаются различные фейковые письма и видимость общественного мнения, чтобы было на что опереться, отказывая белорусской стороне».

Какой из двух вариантов отображает реальность, говорить пока трудно, считает собеседник ФАН — однако это станет понятно после реакции официального Киева на письмо Латушко.