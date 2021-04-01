Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Солонников заявил, что письмо Киеву от Латушко является «фричеством или фейком»

Солонников заявил, что письмо Киеву от Латушко является «фричеством или фейком»

Довольно большое количество публичных обращений, которые получает то или иное правительство, на практике оказываются обычным «фричеством» — или заранее продуманными фейками. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее оппозиционная белорусская организация — так называемое «Народное антикризисное управление», возглавляемое экс-министром культуры Республики Беларусь Павлом Латушко — направила правительству Украины письмо, в котором просит отказаться от поддержки фестиваля «Славянский базар». Противники президента РБ Александра Лукашенко убеждены: в условиях «острого политического кризиса фестиваль не должен состояться, поскольку будет использован властью как инструмент пропаганды».

«Упомянутое вами письмо могло быть создано только в двух случаях, — заявил Солонников. — В первом его написал какой-то фрик — таких посланий на практике может быть сколько угодно, вы же понимаете. Мало ли кто чего накалякал! Экзальтированных людей с воспаленным воображением хватает. Они могут называть себя как угодно: членами правления Всемирного конгресса, представителями Великих космических цивилизаций, масонами, рептилоидами! Обращать на это никакого внимания не стоит: ну есть такое письмо, ну и пускай будет!».

Солонников заявил, что письмо Киеву от Латушко является «фричеством или фейком»

В таком случае, продолжил политолог, публике останется только «похихикать», прочитав заголовки и подписи к новостям, посвященных этой теме.

«Но есть и еще один вариант, — добавил эксперт. — Решение не поддерживать «Славянский базар» уже принято Киевом — и теперь под него подыскивается достаточное основание. Не будет же украинское правительство в открытую говорить о том, что бойкотировать фестиваль ему посоветовали «старшие товарищи» из-за океана! Так что теперь создаются различные фейковые письма и видимость общественного мнения, чтобы было на что опереться, отказывая белорусской стороне».

Какой из двух вариантов отображает реальность, говорить пока трудно, считает собеседник ФАН — однако это станет понятно после реакции официального Киева на письмо Латушко.

«Пускай вас не обманывает тот факт, что раньше этот человек был министром культуры Республики Беларусь, — подчеркнул Солонников. — У нас тут тоже один экс-министр есть — на лесоповале теперь работает или варежки шьет, уж не знаю точно. Тоже может писать письма!».

Новости партнеров