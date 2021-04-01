Экономист заявил о «неоспоримой» и «исторической роли» Сороса

Париж, 1 апреля. Профессор Парижской школы политисследований Сергей Гуриев рассказал о своем отношении к финансисту Джорджу Соросу, поддерживающему связь со сторонниками блогера Алексея Навального.

Гуриев признался, что общается с американским финансистом и часто бывал у него в гостях. По его словам, вместе они обсуждают различные ситуации в сфере образования в различных странах мира, передает издание Nation News.

Примечательно, что недавно о «связях с Соросом» рассказал и начальник штабов Навального Леонид Волков. Вслед за ним сторонник осужденного в России блогера Владимир Милов также упоминал, что встречался с финансистом в США.

«Историческая роль его неоспоримая, но сложно представить, что он может теперь на что-то влиять», — сообщил Милов.

Стоит отметить, что и Гуриев, и сторонники Навального одинаково лестно отзываются о Соросе, заверяя в готовности претворить его идеи в жизнь. Речь идет о глобалистских ценностях, которые фонд финансиста пытается навязывать по всему миру.

Джордж Сорос упорно отрицает, что его фонд стал спонсором «цветных революций» в нескольких странах мира, в том числе в Грузии и Украине. Однако давно доказано, что именно его представители финансировали общественные движения, которые способствовали свержению законного правительства, не желавшего следовать американскому курсу.

Напомним, что в России фонды Сороса не могут действовать открыто с 2015 года, однако в 90-х годах прошлого века представители американского финансиста успели воспитать большое количество агентов влияния. К их числу можно отнести и людей Алексея Навального, у которых, скорее всего, кончились деньги. Именно поэтому они сегодня решили вспомнить о своем наставнике и идейном вдохновителе Соросе.

Ранее сообщалось, что Джордж Сорос приложил руку к созданию нового факультета «свободных искусств и наук» в одном из петербургских вузов. Его уже окрестили «первым в России факультетом, основанном на принципах либерального образования».