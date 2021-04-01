Киев, 1 апреля. Николай Гоголь на самом деле является украинским писателем, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

По его словам, «московские пропагандисты» приложили много усилий, чтобы записать его «в русские».

«Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русские. И только за то, что он писал на русском», — сказал он.

При этом министр с сожалением констатировал, что даже в некоторых учебных учреждениях Украины Гоголь включен в программу «зарубежки». Глава ведомства объяснил, что Гоголь принадлежит к украинскому казацкому дворянскому роду Гоголей-Яновских. Их предком принято считать гетмана Правобережной Украины Остапа Гоголя.

Ранее стало известно, что Ткаченко подтвердил подачу Министерством иностранных дел Украины заявки на внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. При этом глава ведомства призвал перестать тиражировать фейки о «русскости борща».

Во внешнеполитическом ведомстве Украины добавили, что соответствующая заявка может быть одобрена в течение нескольких лет. Дипломаты аргументировали это тем, что эта процедура проходит всего один раз за два года, сообщило Федеральное агентство новостей.