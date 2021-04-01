Экс-жена Аршавина считает, что ее могли сглазить

Москва, 1 апреля. Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина считает, что на нее навели порчу, и это стало причиной ее страшной болезни.

Женщина ответила на вопрос своего подписчика в Instagram о возможном сглазе, из-за которого, предположительно, у нее и начались сильные проблемы со здоровьем.

«Когда стали липнуть самые тяжелые болезни ко мне», — сказала бывшая жена футболиста.

Казьмина рассказала о своем состоянии. По ее словам, после выписки из больницы чувствовать себя гораздо лучше она не стала.

«Я уже лучше. Но пока слаба очень. Тяжело пока», — добавила Казьмина.

Сейчас Алиса Казьмина переживает не лучший период в своей жизни. У женщины нашли тяжелое заболевание — аутоиммунный некроз, разрушающий лицевые ткани. По недавно появившимся кадрам видно, что у Казьминой частично нет носа. В эфире программы «Прямой эфир» экс-жена Аршавина резко высказалась о бывшем супруге и свекрови. По ее словам, мать Аршавина боролась с ней и «хотела ее уничтожить».

Нумеролог Клара Кузденбаева сделала прогноз о возможном исходе болезни Казьминой. Она заявила, что здоровье является самым слабым местом экс-супруги футболиста. При этом она уверена, что проблемы Казьминой со здоровьем не смертельны.