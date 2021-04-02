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Ближний Восток

Не только бизнес: почему Ирак согласился на сотрудничество с Саудовской Аравией

Не только бизнес: почему Ирак согласился на сотрудничество с Саудовской Аравией

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми посетил Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом. В ходе визита был подписан целый комплекс соглашений. Для преодоления внутреннего кризиса Багдаду приходится лавировать между сотрудничеством с Ираном и Саудовской Аравией.

«Стороны подтвердили свою заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества в различных областях, а также призвали министерства приложить больше усилий для обеспечения скорейшего завершения и реализации договоренностей», — сообщила пресс-служба ираского премьера по итогам встречи в Эр-Рияде.

Почему Багдад был вынужден подписать политически спорное соглашение и какими будут последствия этого решения — читайте в материале международной редакции ФАН.

Предыстория визита

Премьер-министр Ирака должен был посетить Саудовскую Аравию еще в прошлом году. Но поездка отложилась из-за болезни короля Салмана бин Абдул Азиза.

«Королевство высоко ценит выбор иракского премьер-министра посетить его в качестве первой страны после вступления в должность, и в ознаменование этого очень важного мероприятия и желания обеспечить все средства для достижения успеха наше мудрое руководство в координации с братьями в Ираке решило отложить этот визит до тех пор, пока не выздоровеет Хранитель Двух Священных мечетей», — прокомментировал министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан.

Вместо Эр-Рияда в тот раз Мустафа аль-Казыми отправился в Тегеран. По мнению аналитиков, Саудовская Аравия в качестве первой точки поездки была выбрана не случайно. Премьер-министр Ирака должен был привезти в Иран предложения от короля Салмана по деэскалации конфликта между Ираном и Саудовской Аравией.

О чем договорились Багдад и Эр-Рияд

Политика визита

Координация действий в рамках многосторонней дипломатии стала одним из пунктов достигнутых соглашений. Багдад и Эр-Рияд подписали два меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве. Один документ регулирует отношения между средствами массовой информации двух государств, а второй связан с архивами.

«Что касается региональных вопросов, то стороны договорились активизировать сотрудничество, координацию и обмен мнениями по вопросам и проблемам, представляющим интерес для двух стран на региональной и международной арене, таким образом, чтобы способствовать поддержке и укреплению безопасности и стабильности в регионе», — сообщила пресс-служба Мустафы аль-Казыми.

Багдад и Эр-Рияд подчеркнули важность безопасности и призвали все соседние страны придерживаться принципов добрососедства, общих интересов и политики невмешательства. В свою очередь премьер-министр Ирака поддержал инициативу Королевства Саудовская Аравия по прекращению йеменского кризиса.

Экономика визита

Нынешний визит для Ирака оказался выгодным. Багдад заключил пять соглашений с Эр-Риядом. Стороны договорились о создании совместного ирако-саудовского фонда, капитал которого оценивается в три миллиарда долларов, предоставленные Саудовской Аравией.

Не только бизнес: почему Ирак согласился на сотрудничество с Саудовской Аравией

Кроме того, оба государства будут сотрудничать в области энергетики и возобновляемых источников энергии (солнце, ветер, биоресурсы). Ирак и Саудовская Аравия также планируют завершить проект электрического соединения. Также Эр-Рияд добился расширения инвестиционных возможностей саудовских компаний.

«Было решено координировать усилия двух сторон для согласования средств и аспектов по результатам Кувейтской конференции по восстановлению Ирака, а также инициатив, выдвинутых Королевством Саудовская Аравия», — говорится в коммюнике, опубликованном пресс-службой премьер-министра Ирака по итогам встречи.

В рамках экономического сотрудничества стороны договорились урегулировать вопросы двойного налогообложения, сотрудничать в области диверсификации экономики и развития частного сектора.

Не только бизнес: почему Ирак согласился на сотрудничество с Саудовской Аравией

Багдад поддержал инициативу наследного принца Мухаммада бин Салмана «Зеленый Ближний Восток». Программу предполагается запустить в ближайшее время. При помощи этого проекта Саудовская Аравия хочет остановить опустынивание региона. Для решения экологических проблем Эр-Рияд хочет высадить 10 млрд деревьев в своей стране и еще 40 млрд на всей территории Ближнего Востока.

Политический фон

Накануне своей поездки в Эр-Рияд премьер-министр Ирака вспомнил про Китай.

«Аль-Казыми рекомендовал начать выполнение китайского соглашения, потому что это займет много времени», — сообщил министр культуры Ирака Хасан Назим на брифинге.

В 2019 году Пекин сумел согласовать разработку двух нефтеносных участков в иракской провинции Басра. Сейсмологические работы было решено проводить совместными усилиями китайской компании CNOOC и иракской Oil Exploration Company (OEC).

В последние месяцы в Багдаде появились слухи о манкировании договоренностями с китайцами. И это распоряжение премьер-министра Ирака возникло на фоне ближневосточного турне министра иностранных дел Китая Ван И.

Не только бизнес: почему Ирак согласился на сотрудничество с Саудовской Аравией

Пекинский дипломат заключил стратегическое соглашение о партнерстве Пекина с Ираном и Оманом. А до этого он посетил Саудовскую Аравию, где выступил с инициативой по обеспечению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Традиционные центры Ближнего Востока

Пекин укрепляет взаимодействие с ближневосточными странами, видимо, рассчитывая стать новым политическим центром в регионе. До этого на Ближнем Востоке наблюдалась конфронтация двух крупнейших политико-религиозных центров — Ирана и Саудовской Аравии.

Не только бизнес: почему Ирак согласился на сотрудничество с Саудовской Аравией

Политический расклад таков, что Эр-Рияд возглавляет на Аравийском полуострове коалицию стран Персидского залива. Тегеран доминирует в остальной части Ближнего Востока. Саудовская Аравия лидирует в суннитском мире, Иран — в шиитском. Кроме того, у них существуют исторические разногласия. Саудиты — это арабы, иранцы — персы.

В последние годы на Ближнем Востоке активизировалась Турция. Анкара уже разместила своих военных в Катаре, который соседствует с Саудовской Аравией.

Не только бизнес: почему Ирак согласился на сотрудничество с Саудовской Аравией

Помимо этого в Ираке присутствуют Соединенные Штаты. На территории Ирака есть базы, на которых размещены войска сил Международной коалиции и Пентагона. Кроме того, сам Мустафа аль-Казыми считается проамериканским политиком.

Американские базы в Ираке стали проблемой для официального Багдада. Некоторое время назад по центру Ирака проехала колонна шиитских отрядов народного ополчения «Хашд Шааби». Вооруженные пулеметами и гранатометами, в масках они направляли суровое послание властям с осуждением военного присутствия США в стране и угрозами отрезать ухо Мустафе аль-Казыми.

Между молотом и наковальней

Все это происходит на фоне внутреннего кризиса. В Ираке то и дело вспыхивают митинги гражданских активистов. Они уже привели к досрочным парламентским выборам, которые состоятся в 2021 году.

Политическая нестабильность подкрепляется экономическими проблемами. В 2020 году Ирак зарабатывал на продаже нефти в среднем 3,5 млрд долларов в месяц. При этом ежемесячные расходы только на государственных служащих составляли 5 млрд долларов. Страна до сих пор тратит больше, чем зарабатывает.

Не только бизнес: почему Ирак согласился на сотрудничество с Саудовской Аравией

Сложившиеся обстоятельства вынуждают премьер-министра Ирака пытаться лавировать. Он отправился в Саудовскую Аравию за деньгами, которые благодаря созданию фонда в какой-то мере и получил, однако теперь оказался в сложной ситуации.

Саудиты не стали заниматься альтруизмом. Заключенные с Багдадом экономические соглашения похожи на дополнение к политическому договору, в котором Мустафа аль-Казыми подтвердил решение координировать свою дипломатию с Саудовской Аравией.

Приняв позицию саудитов по йеменскому вопросу, Багдад может сильно осложнить отношения с Ираном. Йемен стал местом, где сталкиваются интересы Тегерана и Эр-Рияда и где идет война, в которой возглавляемая Саудовской Аравией коалиция воюет с хуситами из движения «Ансар Аллах», которых поддерживает Иран.

Не только бизнес: почему Ирак согласился на сотрудничество с Саудовской Аравией

А если вспомнить, что Саудовская Аравия действует в русле американских интересов, то можно предположить, что для Мустафы аль-Казыми политическое будущее выглядит крайне сложным. Вашингтон для Тегерана сегодня является главным противником. Поэтому заключение Багдадом стратегического договора с одним из главных союзников Соединенных Штатов в Персидском заливе выглядит противоречиво.

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