Не только бизнес: почему Ирак согласился на сотрудничество с Саудовской Аравией

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми посетил Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом. В ходе визита был подписан целый комплекс соглашений. Для преодоления внутреннего кризиса Багдаду приходится лавировать между сотрудничеством с Ираном и Саудовской Аравией.

الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يوقع، خلال زيارته الرسمية الى المملكة العربية السعودية، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب السعودي الذي رأس وفده ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان. pic.twitter.com/PFXlqxaVUE — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ???????? (@IraqiPMO) March 31, 2021

«Стороны подтвердили свою заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества в различных областях, а также призвали министерства приложить больше усилий для обеспечения скорейшего завершения и реализации договоренностей», — сообщила пресс-служба ираского премьера по итогам встречи в Эр-Рияде.

Почему Багдад был вынужден подписать политически спорное соглашение и какими будут последствия этого решения — читайте в материале международной редакции ФАН.

Предыстория визита

Премьер-министр Ирака должен был посетить Саудовскую Аравию еще в прошлом году. Но поездка отложилась из-за болезни короля Салмана бин Абдул Азиза.

«Королевство высоко ценит выбор иракского премьер-министра посетить его в качестве первой страны после вступления в должность, и в ознаменование этого очень важного мероприятия и желания обеспечить все средства для достижения успеха наше мудрое руководство в координации с братьями в Ираке решило отложить этот визит до тех пор, пока не выздоровеет Хранитель Двух Священных мечетей», — прокомментировал министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан.

تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءاً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) July 20, 2020

Вместо Эр-Рияда в тот раз Мустафа аль-Казыми отправился в Тегеран. По мнению аналитиков, Саудовская Аравия в качестве первой точки поездки была выбрана не случайно. Премьер-министр Ирака должен был привезти в Иран предложения от короля Салмана по деэскалации конфликта между Ираном и Саудовской Аравией.

О чем договорились Багдад и Эр-Рияд

Политика визита

Координация действий в рамках многосторонней дипломатии стала одним из пунктов достигнутых соглашений. Багдад и Эр-Рияд подписали два меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве. Один документ регулирует отношения между средствами массовой информации двух государств, а второй связан с архивами.

«Что касается региональных вопросов, то стороны договорились активизировать сотрудничество, координацию и обмен мнениями по вопросам и проблемам, представляющим интерес для двух стран на региональной и международной арене, таким образом, чтобы способствовать поддержке и укреплению безопасности и стабильности в регионе», — сообщила пресс-служба Мустафы аль-Казыми.

Багдад и Эр-Рияд подчеркнули важность безопасности и призвали все соседние страны придерживаться принципов добрососедства, общих интересов и политики невмешательства. В свою очередь премьер-министр Ирака поддержал инициативу Королевства Саудовская Аравия по прекращению йеменского кризиса.

Экономика визита

Нынешний визит для Ирака оказался выгодным. Багдад заключил пять соглашений с Эр-Риядом. Стороны договорились о создании совместного ирако-саудовского фонда, капитал которого оценивается в три миллиарда долларов, предоставленные Саудовской Аравией.

Кроме того, оба государства будут сотрудничать в области энергетики и возобновляемых источников энергии (солнце, ветер, биоресурсы). Ирак и Саудовская Аравия также планируют завершить проект электрического соединения. Также Эр-Рияд добился расширения инвестиционных возможностей саудовских компаний.

«Было решено координировать усилия двух сторон для согласования средств и аспектов по результатам Кувейтской конференции по восстановлению Ирака, а также инициатив, выдвинутых Королевством Саудовская Аравия», — говорится в коммюнике, опубликованном пресс-службой премьер-министра Ирака по итогам встречи.

В рамках экономического сотрудничества стороны договорились урегулировать вопросы двойного налогообложения, сотрудничать в области диверсификации экономики и развития частного сектора.

Багдад поддержал инициативу наследного принца Мухаммада бин Салмана «Зеленый Ближний Восток». Программу предполагается запустить в ближайшее время. При помощи этого проекта Саудовская Аравия хочет остановить опустынивание региона. Для решения экологических проблем Эр-Рияд хочет высадить 10 млрд деревьев в своей стране и еще 40 млрд на всей территории Ближнего Востока.

Политический фон

Накануне своей поездки в Эр-Рияд премьер-министр Ирака вспомнил про Китай.

«Аль-Казыми рекомендовал начать выполнение китайского соглашения, потому что это займет много времени», — сообщил министр культуры Ирака Хасан Назим на брифинге.

В 2019 году Пекин сумел согласовать разработку двух нефтеносных участков в иракской провинции Басра. Сейсмологические работы было решено проводить совместными усилиями китайской компании CNOOC и иракской Oil Exploration Company (OEC).

В последние месяцы в Багдаде появились слухи о манкировании договоренностями с китайцами. И это распоряжение премьер-министра Ирака возникло на фоне ближневосточного турне министра иностранных дел Китая Ван И.

Пекинский дипломат заключил стратегическое соглашение о партнерстве Пекина с Ираном и Оманом. А до этого он посетил Саудовскую Аравию, где выступил с инициативой по обеспечению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Традиционные центры Ближнего Востока

Пекин укрепляет взаимодействие с ближневосточными странами, видимо, рассчитывая стать новым политическим центром в регионе. До этого на Ближнем Востоке наблюдалась конфронтация двух крупнейших политико-религиозных центров — Ирана и Саудовской Аравии.

Политический расклад таков, что Эр-Рияд возглавляет на Аравийском полуострове коалицию стран Персидского залива. Тегеран доминирует в остальной части Ближнего Востока. Саудовская Аравия лидирует в суннитском мире, Иран — в шиитском. Кроме того, у них существуют исторические разногласия. Саудиты — это арабы, иранцы — персы.

В последние годы на Ближнем Востоке активизировалась Турция. Анкара уже разместила своих военных в Катаре, который соседствует с Саудовской Аравией.

Помимо этого в Ираке присутствуют Соединенные Штаты. На территории Ирака есть базы, на которых размещены войска сил Международной коалиции и Пентагона. Кроме того, сам Мустафа аль-Казыми считается проамериканским политиком.

Американские базы в Ираке стали проблемой для официального Багдада. Некоторое время назад по центру Ирака проехала колонна шиитских отрядов народного ополчения «Хашд Шааби». Вооруженные пулеметами и гранатометами, в масках они направляли суровое послание властям с осуждением военного присутствия США в стране и угрозами отрезать ухо Мустафе аль-Казыми.

Между молотом и наковальней

Все это происходит на фоне внутреннего кризиса. В Ираке то и дело вспыхивают митинги гражданских активистов. Они уже привели к досрочным парламентским выборам, которые состоятся в 2021 году.

Политическая нестабильность подкрепляется экономическими проблемами. В 2020 году Ирак зарабатывал на продаже нефти в среднем 3,5 млрд долларов в месяц. При этом ежемесячные расходы только на государственных служащих составляли 5 млрд долларов. Страна до сих пор тратит больше, чем зарабатывает.

Сложившиеся обстоятельства вынуждают премьер-министра Ирака пытаться лавировать. Он отправился в Саудовскую Аравию за деньгами, которые благодаря созданию фонда в какой-то мере и получил, однако теперь оказался в сложной ситуации.

Саудиты не стали заниматься альтруизмом. Заключенные с Багдадом экономические соглашения похожи на дополнение к политическому договору, в котором Мустафа аль-Казыми подтвердил решение координировать свою дипломатию с Саудовской Аравией.

Приняв позицию саудитов по йеменскому вопросу, Багдад может сильно осложнить отношения с Ираном. Йемен стал местом, где сталкиваются интересы Тегерана и Эр-Рияда и где идет война, в которой возглавляемая Саудовской Аравией коалиция воюет с хуситами из движения «Ансар Аллах», которых поддерживает Иран.

А если вспомнить, что Саудовская Аравия действует в русле американских интересов, то можно предположить, что для Мустафы аль-Казыми политическое будущее выглядит крайне сложным. Вашингтон для Тегерана сегодня является главным противником. Поэтому заключение Багдадом стратегического договора с одним из главных союзников Соединенных Штатов в Персидском заливе выглядит противоречиво.