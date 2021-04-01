Goldman Sachs включил криптовалюту в список возможных инвестиций

Нью-Йорк, 1 апреля. Банки Соединенных Штатов Америки начинают открывать доступ к инвестициям в цифровые активы.

Стало известно, что второй крупный инвестиционный банк Америки решил предоставить возможность инвесторам вкладывать свои средства в криптовалюту. Об этом сообщает РБК.

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым конгломератом, Goldman Sachs расширяет список своих инвестиционных активов. Так, вкладчики во втором квартале 2021 году смогут разместить свои денежные вложения в криптовалюту. О новой возможности банка рассказала новая руководительница отдела цифровых активов подразделения банка по управлению частным капиталом Мэри Рич.

«Goldman Sachs планирует предложить клиентам полный спектр инвестиций в криптовалюту, будь то физический биткоин, деривативы или традиционные инвестиционные инструменты», — сообщила Рич в интервью телеканалу CNBC.

Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley дебютировал в этой сфере. Этот банк откроет в апреле доступ к трем фондам, связанным с цифровыми активами. Goldman Sachs стал первым инвестбанком, последовавшим примеру Morgan Stanley и вторым банком, объявившим о начале работы с криптовалютами.

Несколько дней назад, 25 марта, было зафиксировано падение первой в мире криптовалюты биткоин до 51,304 тыс. долларов. Эксперты предположили, что это связано с несколькими факторами.