РФ разрешила бессрочный въезд в страну по приложению «Путешествуй без COVID-19»

Москва, 1 апреля. Правительство России разработало приложение, которое называется «Путешествуй без COVID-19». Теперь по нему можно бессрочно осуществлять въезд в Россию.

Правительство сделало въезд в страну бессрочным при использовании приложения «Путешествуй без COVID-19». В перечень государств, граждане которых смогут посещать Россию по это приложению, включили Киргизию.

Приложение упрощает для жителей государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перемещение между странами. Также оно обеспечивает соблюдение необходимых санитарных требований на фоне пандемии. В приложении можно сохранять результаты тестов на коронавирусную инфекцию и QR-коды.

До этого власти Хорватии составили перечень условий, которые нужно соблюдать для въезда в страну. Требуется предоставить один из четырех документов, объяснили в Ассоциации туроператоров России.