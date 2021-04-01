Финансовый аналитик оценил влияние политики Байдена на курс биткоина

Москва, 1 апреля. Объявление президентом США Джо Байденом новых мер стимулирования экономики на сумму от 2 трлн до 4 трлн долларов может положительно отразиться на рынке криптовалют.

Как объяснил РБК финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев, возможно, часть этих средств пойдет на финансовые рынки и, в частности, на рынок цифровых валют. В таком случае стоимость биткоина, как и других криптовалют, продолжит расти.

При этом эксперт подчеркнул, что криптовалютный рынок равнодушен к политическим процессам. Это, по мнению Кархалева, связано с тем, что основная масса держателей активов здесь — это обычные люди. Если люди захотят, чтобы рынок рос и дальше, то он и будет расти, независимо от того, кто будет президентом, указал аналитик. По его словам, Байден готов продолжать стимулировать экономику США. За счет этих стимулов рынок криптовалют будет еще расти полтора-два года, считает Кархалев.

Руководитель Российского центра компетенции и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко ранее оценила последствия возможного запрета биткоина. По ее словам, большинство инвесторов в таком случае рискуют потерять сбережения.