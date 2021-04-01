Лиза Арзамасова удивила поклонников смелым нарядом

Москва, 1 апреля. Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова предстала перед поклонниками в своем Instagram-аккаунте в соблазнительном образе.

Известная актриса Лиза Арзамасова основательно подготовилась к 1 апреля — звезда нанесла по шуткам про белую спину превентивный удар, облачившись в светлый наряд. На фотографии, которую артистка опубликовала в своем блоге, можно оценить прекрасную физическую форму 26-летней супруги хореографа Ильи Авербуха.

Свой весенний «лук» Арзамасова составила из соблазнительной мини-юбки, открывающей взору ее стройные ноги и подчеркивающей упругие ягодицы, а также белоснежного топа на узких бретельках. На ногах артистки можно увидеть стильные светло-коричневые сапожки с вывернутыми наизнанку голенищами.

«1 апреля. Верю всем! P.S. Да, да, знаю, знаю: у меня спина белая», — подписала снимок хозяйка аккаунта.

Поклонники в комментариях под фотографией Арзамасовой буквально «взорвались» комплиментами: самых искренних похвал были удостоены как чувство стиля артистки, так и ее внешняя привлекательность и внутренний магнетизм.

«Ай да Галин Сергеевна!»; «Очень красивая девушка Лиза»; «Обалденная!» — восторгаются пользователи.

Лиза Арзамасова славится своей любовью к красивым нарядам, способным выгодно подчеркнуть все достоинства ее стройной фигуры. В середине марта артистка вышла в свет в образе Джулии Робертс из фильма «Красотка».