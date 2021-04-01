Россиянам рассказали, чем опасен укус подвальной крысы

Москва, 1 апреля. Рекомендации, которые помогут избежать заражения после укуса подвальной крысы, дали специалисты Роспотребнадзора. Каждый год за помощью обращаются до 20 тыс. человек в России.

Наиболее опасными считаются крысы, которые обитают на помойках, в подвалах и чердаках. Грызуны могут переносить множество заболеваний. Так можно заразиться лептоспирозом, который поражает почки, печень и нервную систему. Содоку является инфекцией, вызывающей лихорадку. Поражения легких возникают при лихорадке Ку. Часто крысы переносят бешенство, которое всегда заканчивается смертью, если не попасть к врачу в течение 14 дней после укуса. Также опасным является столбняк, вызывающий судороги мышц.

Заболевания из-за укуса крысы на этом не заканчиваются. Однако вовремя принятые меры помогут избежать развития большинства последствий. Прежде всего нужно остановить кровотечение. Затем промыть рану с мылом под проточной водой и обработать антисептиком. После оказания первой помощи необходимо обратиться к врачу.

До этого в Роспотребнадзоре заявили, что жители России стали реже подвергаться укусам клещей. По сравнению с прошлым годом показатели снизились в 11 раз.