Ворожбит рассказала о несостоявшихся планах на свадьбу с Жигуновым

Москва, 1 апреля. Свадьбу актер Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит собирались сыграть в Ялте, однако из-за COVID-19 планы пришлось изменить. Об этом она рассказала поклонникам в Instagram.

Накануне важного события влюбленные заразились коронавирусом, поэтому не смогли поехать в Крым в конце прошлого года. Актер сериала «Моя прекрасная няня» и его супруга даже договорились с одним из ЗАГСов на определенную дату и начали постепенно готовиться. Откровенно о переносе события Ворожбит рассказала фолловерам. К публикации она прикрепила видео, на котором можно детально рассмотреть ее свадебный наряд.

«Мы планировали пожениться в Ялте в конце прошлого года, договорились с ЗАГСом на определенную дату и начали потихоньку готовиться к регистрации. Платье прилетело в Ялту, а наша свадьба в прошлом году не состоялась, потому что мы заболели ковидом», — рассказала супруга Жигунова.

Оформить брак влюбленным удалось лишь со второй попытки спустя несколько месяцев. Они не стали рисковать и зарегистрировали отношения в одном из столичных загсов. После церемонии журналистка взяла фамилию мужа, теперь она Жигунова.

Церемонию звезда держала в тайне и старалась никому об этом не рассказывать. Однако каким-то образом снимки попали в Сеть, о чем сам Жигунов написал в Instagram. Оказалось, что кто-то выкрал фото и продал их популярным глянцевым изданиям под видом эксклюзива.