«В этой ситуации мог оказаться каждый»: подписчик Эдварда Била о ДТП в центре Москвы

Москва, 1 апреля. Правоохранители возбудили дело против пранкера Эдварда Била, который устроил массовое ДТП в центре Москвы. Подписчик блогера рассказал, как отнесся к этой новости.

Молодой человек в беседе с корреспондентами Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что в подобной ситуации мог оказаться каждый, поэтому однозначно сказать, виновен ли он, нельзя. Чтобы избегать подобных дорожных ЧП, необходимо соблюдать правила дорожного движения, подчеркнул он.

«Я не могу однозначно сказать, виновен ли он. Это определит следствие, как в ситуации с Михаилом Ефремовым», — рассказал мужчина.

Отвечая на вопрос журналистов о том, достоин ли Эдвард Бил, чтобы его отпустили, или все-таки его нужно арестовать, знакомый пранкера заявил, что этот вопрос должно решать следствие.

«Если следствие посчитает, что он не виновный, а потерпевший, как и другие участники ДТП, то почему нет. Все зависит от правоохранителей, не нам с вами судить. У каждого есть свое мнение, я придерживаюсь нейтральной позиции, пока не выяснится более подробная информация», — подчеркнул собеседник издания.

Кроме того, подписчик блогера рассказал о своем отношении к виновнику серьезной аварии. В том числе он вспомнил, как пранкер помогал бездомным животным.

«Эдвард Бил и питомникам помогал, и корма поставлял. В жизни я с ним очень мало знаком, но приехал его поддержать. В этой ситуации пока непонятно, кто виноват, но я его характеризую с хорошей стороны», — подытожил мужчина.

Уголовное дело в отношении известного пранкера возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщал ФАН. Ему грозит до двух лет лишения свободы, это максимальная санкция по данной статье.