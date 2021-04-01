Медики назвали способный спасти от повреждения нервов продукт

Москва, 1 апреля. Многие люди с возрастом начинают страдать от повреждения нервных волокон центральной или периферической нервной системы (демиелинизации).

Демиелинизация может возникнуть из-за воспалительных процессов, а без соответствующего лечения этот процесс только прогрессирует. Существует несколько методов лечения, однако каждый из них имеет побочные эффекты.

Медики выяснили, что употребление в пищу рыбы жирных сортов благотворно влияет на оболочки нервных волокон и предотвращает развитие склероза. По словам специалистов, употребление всего 30 граммов жирных рыбных консервов в неделю снижает риск возникновения демиелинизации нервных волокон. Однако стоит помнить о том, что чрезмерное употребление этого продукта повышает риск развития онкологических заболеваний.

Ученые из Австралии ранее перечислили продукты, которые могут привести к болезням почек. Так, противопоказано частое употребление обработанных пищевых продуктов.