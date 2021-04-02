Венесуэла отвергла обвинения Колумбии в связях с боевиками FARC

Каракас, 2 апреля. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса отверг обвинения министра обороны Колумбии Диего Молано, который заявил, что Боливарианская армия сотрудничает с радикальной фракцией группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC). Он назвал слова колумбийского чиновника «абсурдными и причудливыми».

«Официальная реакция Колумбии после операций FANB в Апуре настолько абсурдная, причудливая и шизоидная. Это только подтверждает, что по колумбийской наркомафии нанесен серьезный и точный удар», — написал чиновник у в себя в Twitter.

Las reacciones oficiales y mediáticas en Colombia tras las operaciones de la #FANB en Apure han sido tan absurdas, fantasiosas y esquizoides, que no hacen más que confirmar que se le ha propinado un duro y certero golpe a las mafias y rutas del narcotráfico colombiano. https://t.co/43gURXBouw — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 31, 2021

Министр обороны Колумбии в интервью журналистам RCN News заявил, что часть так называемых «диссидентов» FARC, действует в рамках соглашения с армией Венесуэлы. Молано назвал эту группировку «Наркоталией» по аналогии с Маркеталией — повстанческим движением левых радикалов в Колумбии. Боливарианская армия якобы атакует только тех наркоторговцев, которые не хотят подчинятся «наркоталии».

«По информации разведки, из дворца Мирафлорес (резиденция президента Венесуэлы) дают указания вооруженным силам атаковать отдельные наркогруппировки. «Наркоталия» достигла соглашения с венесуэльскими вооруженными силами о нападении на диссидентов, которые не хотят им подчиняться… Ни «Наркоталия», ни FARC не имели и не будут иметь крестного отца в Колумбии», — заявил Молано.

En entrevista con Noticias RCN, Diego Molano, ministro de Defensa, habló de las conexiones que habría entre la Guardia Bolivariana y las disidencias de las Farc https://t.co/XhsNqmVUXD — Noticias RCN (@NoticiasRCN) March 29, 2021

Венесуэла с 21 марта проводит спецоперацию по уничтожению повстанцев из радикальной фракции группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) на юге штата Апуре. На сегодняшний день известно, что в результате столкновений погибли не менее шести военнослужащих армии Венесуэлы, а больше десяти получили ранения.

Венесуэльские военные сообщили, что в ходе боев был нанесен серьезный урон FARC — убито девять боевиков и более 30 захвачены в плен. Также венесуэльская армия уничтожила шесть лагерей повстанцев. Члены группировки в ответ взорвали здание Национальной единой службы таможенной и налоговой администрации (SENIAT) в Ла Виктории.

С начала противостояния более 4,7 тыс. мирных граждан покинули территории, где ведутся боевые действия. Многие из них перебрались в Колумбию, и находятся там в статусе беженцев.