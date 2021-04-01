Рудковская считает первоапрельской шуткой заявление об уходе Трусовой от Плющенко

Москва, 1 апреля. После успешного выступления российских фигуристок на чемпионате мира разгорелась череда скандалов. В СМИ стала появляться информация об уходе Александры Трусовой от тренера.

Юная спортсменка благодаря усилиям своего наставника — чемпиона олимпийских игр Евгения Плющенко — заняла третье место на соревнованиях в Стокгольме. В команде фигуриста Трусова оказалась после ухода от Этери Тутберидзе. Некоторые уверены, что спортсменке не составит труда еще раз «переметнуться».

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев недавно заявил, что в ближайшее время обладательница бронзовой медали мирового первенства 2021 года вернется в школу. Однако такое заявление сильно не понравилось супруге Евгения Плющенко — продюсеру Яне Рудковской.

«Это — провокация или, наверное, первоапрельская шутка от педагога-провокатора. Он же шутник, мечтатель и сказочник! Мы все вместе посмеялись над ним в очередной раз!» — заявила в беседе с корреспондентом РИА Новости Рудковская.

Критика и слухи не миновали и Тутберидзе. Недавно на защиту заслуженного тренера встала скандальный блогер Лена Миро. Она не смогла понять, как и каким образом наставница обижала фигуристку Екатерину Боброву.