Главы МИД Украины и Канады обсудили ситуацию в Донбассе и Крымском полуострове

Киев, 1 апреля. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его канадский коллега Марк Гарно во время телефонного разговора обговорили текущую ситуацию в Донбассе и на территории Крыма.

Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте. Кулеба выразил благодарность Канаде за давнюю солидарность и неизменную поддержку территориальной целостности государства.

«Провел очень дружелюбный и предметный телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Марком Гарно на фоне системного обострения Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму», — добавил глава украинского МИД.

Ранее Кулеба заявил, что если Российская Федерация «согласится», то ситуацию в Донбассе можно урегулировать через неделю.