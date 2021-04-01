Минфин РФ отметил рост стоимости нефти Urals в марте

Москва, 1 апреля. Средняя стоимость нефти марки Urals выросла в 2,2 раза в годовом выражении — до 63,62 доллара за баррель в марте 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Минфина России.

Согласно данным ведомства, средняя цена на нефть марки Urals в период с января по март текущего года составила 59,8 доллара за баррель, а за аналогичный период прошлого года — 48,18 доллара за баррель. В минувшем году мировая стоимость нефти упала в связи со снижением спроса на топливо на фоне начала пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Представители Минэнерго России ранее сообщили, что блокировка Суэцкого канала практически не повлияла на поставки российского топлива Urals. Как заявили в ведомстве, для транспортировки сырья используются другие маршруты.