Британские ученые обнаружили пользу для зрения от употребления вина

Лондон, 1 апреля. Умеренное употребление вина оказалось полезным для зрения. К такому выводу пришли сотрудники Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона.

Ученые совместно со специалистами из офтальмологической клиники Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust провели исследование, призванное оценить влияние различных алкогольных напитков. В итоге удалось выяснить, что вино способно уменьшать риск возникновения необходимости операции по удалению катаракты почти на четверть.

Наилучшие результаты зафиксировали у тех, кто выпивал в неделю целую бутылку вина объемом 750 мл и с крепостью напитка не более 13,5%. Однако исследователи напомнили, что злоупотребление алкоголем чревато большим количеством последствий, в том числе развитием диабета, рака и ряда заболеваний сердца. Поэтому возводить вино в ранг лекарственного средства не рекомендуется.

Специалисты Роскачества тем временем определили лучшие розовые вина, представленные на полках российских продуктовых магазинов. Так, лидерами по качеству были признаны напитки, изготовленные в винодельнях Таманского полуострова.