Правительство РФ направит более миллиарда рублей на развитие туризма

Москва, 1 апреля. Кабмин РФ планирует поддержать развитие туристического сектора в России выделением 1,2 млрд рублей.

Предполагается, что господдержка простимулирует создание новых рабочих мест в субъектах Российской Федерации, а также поднимет на новый уровень качество сервиса и туристических услуг. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что Правительство РФ планирует выделение порядка 1,2 млрд рублей на грантовую поддержку туристических проектов. Заявление прозвучало во время заседания кабмина.

«Всего на реализацию таких проектов правительство направит более 1 млрд 245 млн рублей, — подчеркнул Мишустин.

Председатель Правительства Российской Федерации заявил о том, что первый конкурс общественных и предпринимательских инициатив по развитию внутреннего и въездного туризма уже окончен. Выявлено 474 победителя, представляющих 74 региона России. Проекты охватывают важнейшие направления развития туристического сектора.

О преимуществах отдыха в Крыму для граждан пожилого возраста рассказали корреспонденты ФАН.