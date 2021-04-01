Посольство РФ в Латвии осудило блокировку сайтов российских СМИ

Рига, 1 апреля. Российское посольство в Латвии осудило блокировку сайта «RT на русском языке» и других СМИ в стране. По словам дипломатов, этот шаг является цензурированием интернет-пространства.

Об этом дипмиссия сообщила на странице в социальной сети Facebook. Дипломаты подчеркнули, что жителей Латвии лишили возможности получать разностороннюю информацию и смотреть любимые программы на русском языке.

«Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии, ныне выступающий в роли «полиции мыслей», приступил к цензурированию интернет-пространства страны, ограничив доступ к веб-сайтам: rt.com, ntv.ru, rus24.tv, teledays.net и другим», — сообщили в посольстве.

Ранее латвийский правозащитник Владимир Линдерман заявил, что волна репрессий против русскоязычного населения в Прибалтийских странах никогда не прекращалась.