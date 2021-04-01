Суд Югры не стал менять наказание режиссеру фильма «Пастор»

Югра, 1 апреля. Югорский суд оставил без изменения решение районного суда о штрафе для режиссера «Пастора» Стаса Крючкова. Он был оштрафован за демонстрации запрещенной в России символики АУЕ1.

Судебное разбирательство возникло из-за татуировки одного из героев фильма «Пастор». В картине несколько секунд показали историю парня из прошлого, где у него видна татуировка в виде звезд — символ принадлежности к движению АУЕ, которое с недавних пор попало в России под законодательный запрет. В результате надзорные органы потребовали убрать этот момент из фильма, сообщил портал Ugra-news.ru.

Экранизацию выложили в Сеть, замазав татуировку героя. Позже фильм режиссера Стаса Крючкова направили на экспертизу в Минкультуры. Эксперты не увидели в ней ничего запрещенного и выдали лицензию на фильм «Пастор».

Режиссер не согласен с решением суда, который оштрафовал его на 2 тысячи рублей. По его словам, символа нет в официальном реестре запрещенной в России символики. Крючков намерен отстаивать свои права.

В России хотят ввести запрет на публичную демонстрацию изображений лиц, которые были признаны по решению Нюрнбергского трибунала виновными в преступлениях в период Великой Отечественной войны, сообщало URA.RU.

1 Организация запрещена на территории РФ.