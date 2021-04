Аресты в Бенгази и американские танки — что произошло в Ливии 1 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 1 апреля 2021 года.

Происшествия

Правоохранительные органы Бенгази обезвредили банду, специализирующуюся на похищении людей. Злоумышленников задержали во время передачи выкупа за освобождение очередной жертвы.

أمن بنغازي ينجح في ضبط عصابة تخصصت في اختطاف المواطنين وطلب فدية. #الساعة24 #ليبياhttps://t.co/35yChfDjDn — الساعة 24 (@alsaaa24) April 1, 2021

В Сети опубликованы снимки, на которых запечатлены, по данным ливийских СМИ, американские танки «М60А1», переданные Турцией триполитанским властям. Время, когда фотографии сделаны, не уточняется.

Политика

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба прокомментировал ситуацию вокруг эфиопской плотины «Возрождение». По его словам, водные ресурсы и национальная безопасность Египта являются частью государственной устойчивости Ливии. Глава правительства поддержал стремление Каира и Хартума к достижению справедливого решения по дамбе для всех участников спора.

الدبيبة: الأمن المائي والقومي لمصر جزء من الأمن القومي الليبي. #ليبيا #المرصد https://t.co/LCXWB32axp — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 1, 2021

Заместитель руководителя переходного правительства Хасан аль-Катрани провел церемонию передачи Главного управления электроэнергии и возобновляемых источников новому кабмину. Мероприятие прошло в штаб-квартире ведомства в Бенгази в присутствии ряда должностных лиц структуры.

القطراني يتسلم مهام الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في #بنغازي. #المرصد https://t.co/XSUKs03RNH — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 1, 2021

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи поприветствовал освобождение военнопленных в городе Аз-Завия. Он охарактеризовал это событие как важный шаг на пути к всеобщему перемирию.

Накануне триполитанские власти освободили 120 бойцов Ливийской национальной армии в рамках примирения. Военнослужащие попали в плен во время боестолкновений в окрестностях города.

Menfi: Process of releasing prisoners is an important step forward to reconciliation https://t.co/J2vznbdhYV — The Libya Observer (@Lyobserver) April 1, 2021

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис анонсировал визит в Триполи, назначенный на 6 апреля. Ожидается, что европейский политик прибудет в ливийскую столицу на открытие посольства страны.

الرئيس اليوناني يزور #ليبيا الثلاثاء المقبل ويعيد فتح سفارة أثينا في العاصمة طرابلس pic.twitter.com/QDxYFnDWt1 — الاستقلال - المغرب العربي (@estiklal_Maghrb) April 1, 2021

Завершена подготовка к местным выборам в районе Сук аль-Джумаа. Об этом заявил пресс-секретарь Центрального Комитета по выборам в муниципальные советы Басим Аль-Моди.

Preparations for municipal elections of Souq Al-Juma’a are complete https://t.co/tApr4JswA5 — The Libya Observer (@Lyobserver) April 1, 2021

Главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар призвал к своевременному проведению национальных выборов, запланированных на 24 декабря.

«Ливийцы должны воссоединиться, чтобы установить мир и построить единое государство», — приводит его слова пресс-служба вооруженных сил.

Переходный кабмин провел второе общее заседание. В ходе собрания политики обсудили выполнение правительственной программы по борьбе с коронавирусом и ее приоритеты.

مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية يعقد اليوم الخميس اجتماعه العادي الثاني للعام 2021 لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة وفق أولوياتها في مكافحة جائحة كورونا وتوفير الخدمات للمواطنين. pic.twitter.com/ZOeW2siY6a — المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) April 1, 2021

Посол Туниса в Ливии Асад аль-Уджейли прокомментировал политическую ситуацию в стране. По его словам, кризис в североафриканском государстве движется в сторону разрядки.

السفير التونسي لدى #ليبيا: الأزمة الليبية اتخذت منعرجا جديدا نحو الانفراج

https://t.co/PjuKHILLIc pic.twitter.com/p28uHwEBF3 — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 1, 2021

Экономика

Министр финансов Халед аль-Мабрук поддержал Национальную нефтяную корпорацию в планах по повышению темпов добычи «черного золота» и разработке новых месторождений. Минфин намерен выделить структуре необходимую финансовую помощь на достижение намеченных целей.

Члены Палаты представителей провели ряд онлайн-встреч с кандидатами на пост главы Центрального банка страны. В ходе бесед претенденты представили парламентариям свое видение управления ЦБ в свете обстоятельств, в которых находится страна.

تجمع الوسط النيابي يلتقي مع مترشحين لشغل منصب محافظ المصرف المركزي. #ليبيا #المرصد https://t.co/lsX5qHohMO — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 1, 2021

Общество

Министр здравоохранения Али аль-Занати заявил о планах по решению проблем сектора в южных регионах Ливии. По итогам совещания Минздрава решено направить на юг страны специалистов для разработки соответствующих проектов.

وزارة الصحة تعلن اتفاقا لحل مشاكل قطاع الصحة في الجنوب

https://t.co/zpQuhdn7cb#خدمات pic.twitter.com/RYf1vcMKl0 — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 1, 2021

Также руководитель ведомства рассказал, что первая партия вакцин от COVID-19 готова к транспортировке в Ливию.