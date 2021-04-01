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Ливия

Аресты в Бенгази и американские танки — что произошло в Ливии 1 апреля

Аресты в Бенгази и американские танки — что произошло в Ливии 1 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 1 апреля 2021 года.

Происшествия

Правоохранительные органы Бенгази обезвредили банду, специализирующуюся на похищении людей. Злоумышленников задержали во время передачи выкупа за освобождение очередной жертвы.

В Сети опубликованы снимки, на которых запечатлены, по данным ливийских СМИ, американские танки «М60А1», переданные Турцией триполитанским властям. Время, когда фотографии сделаны, не уточняется.

Политика

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба прокомментировал ситуацию вокруг эфиопской плотины «Возрождение». По его словам, водные ресурсы и национальная безопасность Египта являются частью государственной устойчивости Ливии. Глава правительства поддержал стремление Каира и Хартума к достижению справедливого решения по дамбе для всех участников спора.

Заместитель руководителя переходного правительства Хасан аль-Катрани провел церемонию передачи Главного управления электроэнергии и возобновляемых источников новому кабмину. Мероприятие прошло в штаб-квартире ведомства в Бенгази в присутствии ряда должностных лиц структуры.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи поприветствовал освобождение военнопленных в городе Аз-Завия. Он охарактеризовал это событие как важный шаг на пути к всеобщему перемирию.

Накануне триполитанские власти освободили 120 бойцов Ливийской национальной армии в рамках примирения. Военнослужащие попали в плен во время боестолкновений в окрестностях города.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис анонсировал визит в Триполи, назначенный на 6 апреля. Ожидается, что европейский политик прибудет в ливийскую столицу на открытие посольства страны.

Завершена подготовка к местным выборам в районе Сук аль-Джумаа. Об этом заявил пресс-секретарь Центрального Комитета по выборам в муниципальные советы Басим Аль-Моди.

Главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар призвал к своевременному проведению национальных выборов, запланированных на 24 декабря.

«Ливийцы должны воссоединиться, чтобы установить мир и построить единое государство», — приводит его слова пресс-служба вооруженных сил.

Переходный кабмин провел второе общее заседание. В ходе собрания политики обсудили выполнение правительственной программы по борьбе с коронавирусом и ее приоритеты.

Посол Туниса в Ливии Асад аль-Уджейли прокомментировал политическую ситуацию в стране. По его словам, кризис в североафриканском государстве движется в сторону разрядки.

Экономика

Министр финансов Халед аль-Мабрук поддержал Национальную нефтяную корпорацию в планах по повышению темпов добычи «черного золота» и разработке новых месторождений. Минфин намерен выделить структуре необходимую финансовую помощь на достижение намеченных целей.

Члены Палаты представителей провели ряд онлайн-встреч с кандидатами на пост главы Центрального банка страны. В ходе бесед претенденты представили парламентариям свое видение управления ЦБ в свете обстоятельств, в которых находится страна.

Общество

Министр здравоохранения Али аль-Занати заявил о планах по решению проблем сектора в южных регионах Ливии. По итогам совещания Минздрава решено направить на юг страны специалистов для разработки соответствующих проектов.

Также руководитель ведомства рассказал, что первая партия вакцин от COVID-19 готова к транспортировке в Ливию.

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