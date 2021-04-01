В России заподозрили, что Турция использует ЗРК С-400 для двойной игры

, 1 апреля. Наличие у Турции российских ЗРК С-400 "Триумф" дает повод и в России, и в НАТО заподозрить Анкару в двойной игре, в которой задействованы эти комплексы.

Издание "Военное обозрение" напомнило, что Турция развернула купленные в России зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" на черноморском побережье в районе Синопа. Недавно во время полета российских стратегических бомбардировщиков и противолодочных кораблей над Черным морем, на их перехват и сопровождение вылетели истребители ВВС Болгарии, Румынии и Турции.

У некоторых экспертов в России возникли вопросы о возможном использовании радиолокационных станций С-400 для отслеживания российских самолетов. В НАТО также возник аналогичный вопрос, но уже в отношении натовских истребителей. В Вашингтоне давно считают, что Анкара покупкой российских ЗРК внесла дисбаланс в систему ПВО НАТО.

Некоторые западные эксперты даже подозревают, что Турция передает России сведения о полетах натовских военных самолетов, полученные с помощью РЛС С-400. В ответ турецкое руководство предложило собрать совместную группу, которая бы изучила работу "Триумфов" и установила, что использование российских ЗРК не причиняет вред НАТО.

Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, зачем Россия продает ЗРК С-400 Турции, которая входит в НАТО. Он отметил, что этим достигаются несколько геополитических целей, одной из которой является "вбивание клина в ряды Альянса", что и произошло. Турция же получила отличное оружие, убедившись превосходство российских комплексов над американскими ЗРК "Патриот".

Вашингтон не может смириться с таким положением и будет пытаться настроить Турцию против России с помощью вовлечения Анкары в региональный антироссийский альянс. Телеканал "Царьград" сообщил, что бывший главнокомандующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес предложил объединить Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украины в военно-политический союз для противодействия России в Черном море. Разумеется, руководством этого блока, по мнению генерала, должен заниматься Пентагон.