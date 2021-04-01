Отец Бритни Спирс требует от дочери 2 млн долларов

Лос-Анджелес, 1 апреля. Известная поп-исполнительница Бритни Спирс намерена добиваться через суд увольнения своего отца с должности опекуна. Родитель певицы в свою очередь запросил компенсацию.

Отец и опекун певицы Джейми Спирс обратился в суд с просьбой компенсировать ему расходы на адвокатов. В случае, если суд удовлетворит ходатайство Спирса, Бритни придется выплатить ему 2 млн долларов.

Джейми также запросил компенсацию расходов за период с ноября 2019 года, когда он был восстановлен в правах опекуна, по настоящее время: мужчина заявил, что тратил по 16 тысяч долларов ежемесячно. Также в графе расходов Джейми указал, что еще по 2 тысячи долларов в месяц уходило на канцелярские расходы.

Информация о том, что адвокат Бритни Спирс Сэм Ингрэм обратился от ее имени в суд с просьбой уволить Джейми с должности опекуна, появилась в Сети на прошлой неделе. Сама Бритни намерена добиваться назначения на эту должность своей давней помощницы Джоди Монтгомери.

Бритни Спирс на днях призналась поклонникам, что проплакала несколько недель из-за фильма, рассказывающего о ее жизни. Звезда отметила, что в этой картине ее выставили в неприглядном свете.