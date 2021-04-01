Селен оказался ключом к защите от ожирения и долголетию человека

Вашингтон, 1 апреля. Простая добавка в рацион в виде селена показала эффективность в борьбе с ожирением и ранним старением. Об этом рассказали американские исследователи.

Ученые провели исследование, в котором предполагалось проанализировать влияние селена на подопытных мышей. На первом этапе эксперимента грызунов поделили на три группы: в первой рацион подразумевал нормальное количество метионина; второй группе предлагалось его ограниченный объем; третья получала нормальный уровень метионина в сопровождении с селеном.

В итоге специалистам удалось выяснить, что добавка в виде селена обеспечила полноценную защиту от резкого увеличения веса и накопления жира у мышей. Такой же результат выявили у второй группы грызунов.

Воздействие селена на продолжительность жизни изучили с помощью дрожжей. На их примере ранее получилось зафиксировать увеличение жизненного срока. Впоследствии исследователи заметили, что продолжительность жизни выращенных в среде с добавлением селена дрожжей вырастала почти на две трети.

Ключом к долголетию также ранее признали кашу, которую принято есть на завтрак. Такое блюдо в рационе человека оказывает существенную пользу на организм.