В Союзе писателей России сочли манкуртами осквернителей памятника Грибоедову в Грузии

Москва 1 апреля. Сопредседатель Союза писателей России Владимир Бояринов резко отозвался о вандалах, осквернивших в Тбилиси памятник знаменитому русскому писателю и дипломату Александру Грибоедову. Неизвестные написали на монументе «Россия — зло». Это произошло в день протестов в Тбилиси из-за приезда в страну российского телеведущего Владимира Познера, ранее заявлявшего, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.

«Как можно оценивать людей, потерявших память? Это люди абсолютно ненормальные, абсолютно ненормальные в том смысле, что они ни Родину свою не любят, ни достоинства ее не берегут», — возмущенно прокомментировал происшествие Владимир Бояринов, напомнив про манкуртов.

Представитель Союза писателей России пояснил, что такими действиями вандалы опозорили честь собственной страны.

«Это не просто осквернение, а надругательство даже не над этим памятником, а над честью своей страны. Больше я ничего не могу сказать», — резюмировал представитель Союза писателей России.

Жизнь Александра Грибоедова неразрывно связана с Грузией. Он проходил здесь государственную службу, много бывал проездом и встретил будущую жену Нину Чавчавадзе. Похоронен писатель по его собственному желанию в гроте под церковью Святого Давида на горе Мтацминда в окрестностях современного Тбилиси — Тифлиса.

При участии Грибоедова в Грузии открылись ряд уездных училищ, учреждено училище восточных языков, газета «Тифлисские ведомости» и другие организации. Здесь же он начал работу над своим самым известным произведением «Горе от ума». Грузии и Тифлису он неоднократно посвящал восторженные строки в своих произведениях.