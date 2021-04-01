Российский хирург указал на новую угрозу последствий COVID-19 для пожилых людей

Москва, 1 апреля. Среди переболевших COVID-19 пенсионеров наблюдается повышенный риск перелома костей. Об этом заявил российский хирург Константин Терновой.

Люди, которые перенесли инфекцию, сталкиваются с дефицитом витамина D, из-за чего кости становятся хрупкими, считает медик. По его словам, это может стать причиной переломов у пожилых россиян.

«Примерно у 20 процентов пациентов во время болезни отмечаются сильные боли в костях и суставах, которые могут сохраняться и после выздоровления — две или три недели», — уточнил Терновой.

Рядовая усталость и так называемый «постковидный хвост» проявляются идентично, однако отличить одно состояние от другого все же возможно. Об этом ранее сообщил психотерапевт Василий Шуров.