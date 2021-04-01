В Канаде выяснили, какое российское оружие превосходит весь арсенал НАТО

Оттава, 1 апреля. Североатлантический альянс является довольно мощным блоком, при этом России также есть чем удивить своих конкурентов, полагает военно-политический аналитик Пол Робинсон.

Россия может похвастаться самым крупным танковым флотом среди других стран. Он составляет порядка 15 тысяч боевых единиц. При этом численность армии насчитывает около 900 тысяч военнослужащих, передает «ПолитРоссия». В то же время отмечается, что Североатлантический альянс сосредоточил порядка 10 тысяч военных около российских границ.

Однако такие утверждения поспешил оспорить профессор Оттавского университета, историк и военно-политический аналитик Пол Робинсон в статье для англоязычного ресурса RT International. Он отметил, что указанное число российских военнослужащих насчитывают все виды Вооруженных сил РФ: военно-воздушные силы, флот, ракетные войска и другие виды войск.

Опираясь на данные «Военного баланса» Международного института стратегических исследований, можно сделать вывод, что из указанных 15 тысяч танков в эксплуатации находятся лишь три тысячи, а порядка десяти тысяч стоят в ангарах.

При этом Пол Робинсон подчеркнул, что некоторое российское вооружение все равно превосходит весь текущий арсенал НАТО. Танки «Армата», а также гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Авангард» обладают весьма внушительными характеристиками и вскоре уже будут приняты на вооружение в ВС РФ, резюмировал автор.

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