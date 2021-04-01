Биологам из США удалось вырастить человеческую мышцу в эмбрионе свиньи

Вашингтон, 1 апреля. Человеческую мышцу в эмбрионе свиньи впервые смогли вырастить исследователи в области биологии из Соединенных Штатов.

Ученые разработали химерные эмбрионы человека и свиньи. Это позволило развить человеческую мышцу. Специалисты применили систему генетического редактирования CRISPR/Cas9. Из организма животных были удалены гены, отвечающие за развитие мышц. В свою очередь из клеток человека изъяли ген, связанный с апоптозом.

Химерные зародыши росли в течение 27 суток. Развитие мышечной ткани происходило только при наличии человеческих клеток. При этом нервные ткани и половые органы содержали клетки свиней. Ученые много раз предлагали применять животные органы, так как человеческих для донорства не хватало. Открытие поможет решить данную проблему, уверены специалисты.

До этого ученые из Китая выяснили, что насекомые могут присваивать гены растений. Такое явление зафиксировали у табачной белокрылки. Бабочки используют растительный ген для защиты от токсинов.